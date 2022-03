Bolsonaro will Bergbau in Indigenen-Reservaten erlauben

Tausende protestieren : Bolsonaro will Bergbau in Indigenen-Reservaten erlauben

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro treibt ein umstrittenes Gesetz für den Bergbau in Indigenen-Reservaten voran. Das begründet er auch mit dem Krieg in der Ukraine.

Indigene demonstrieren am 9. März in Brasilia gegen ein geplantes Gesetz, das Bergbau in Reservaten legalisieren soll. Bild: EPA

In den Böden Amazoniens finden sich Gold, Bauxit, seltene Erden und vieles mehr. Schon länger hält der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro es für ein Versäumnis, diese Bodenschätze nicht auszubeuten – auch wenn sie in geschützten Indigenen-Reservaten liegen. Seit seinem Amtsantritt hat seine Regierung ein Gesetz in der Schublade, um genau das zu ermöglichen. Konkret sieht das von Umweltaktivisten, Indigenen-Organisationen und Juristen kritisierte Gesetz eine Anpassung des seit 1973 geltenden „Indianer-Statuts“ vor, das den Urvölkern in ihren demarkierten Territorien die Nutzung von Ressourcen vorbehält.

Das vorgeschlagene Gesetz würde es Bergbaufirmen mit der Bewilligung des Kongresses gegen den Willen der Indigenen erlauben, in deren Territorien Bodenschätze zu explorieren und abzubauen. Außerdem würde auch der Anbau genetisch veränderter Pflanzen in den Gebieten legalisiert. Eine Mehrheit des Abgeordnetenhauses hat das Gesetz am Mittwoch für dringlich erklärt. Zu einer direkten Abstimmung konnten sich die Abgeordneten jedoch nicht durchringen; sie soll nun in einem Monat stattfinden.