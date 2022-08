Lula gegen Bolsonaro : Wenn im Chat über Putschpläne sinniert wird

Brasiliens Präsident Bolsonaro sät schon länger Zweifel am elektronischen Wahlsystem. In den Umfragen liegt Kontrahent Lula vorn. Den fürchten einige Unternehmer offenbar sehr, zeigt ein Chat.

Brasilianische Soldaten während des Tags der Armee in Brasília am 19. April 2022 Bild: Reuters

José Koury dürfte wohl nicht schlecht gestaunt haben, als am Dienstag Beamte der Bundespolizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor seinem Wohnsitz standen. Koury ist Inhaber eines luxuriösen Shopping-Centers in Rio de Janeiro. Und als vermögender Unternehmer ist man es in Brasilien gewohnt, mit Seidenhandschuhen angefasst zu werden. Koury war nicht der Einzige, der an diesem Tag ungebetenen Besuch bekam. Außer ihm traf es sieben weitere Unternehmer. Ein Richter ordnete die Sperrung ihrer Bankkonten und und ihrer Konten in sozialen Netzwerken sowie die Aufhebung des Bankgeheimnisses an. Zudem sollen sie verhört werden.

Die betroffenen Unternehmer kennen sich direkt oder indirekt – und das nicht, weil sie gemeinsam ein Netzwerk der Korruption oder einen Schmuggelring betreiben, sondern weil sie zusammen mit Dutzenden anderen Unternehmern in derselben Gruppe auf Whatsapp sind. Dort fand Ende Juli eine Konservation statt, die vor wenigen Tagen vom Nachrichtenportal „Metrópolis“ veröffentlicht wurde und die Polizei und Justiz hellhörig machte.