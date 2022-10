Kurz vor der Stichwahl : Bolsonaro-Unterstützer schmäht Richterin und schießt auf Polizisten

In Brasilien heizt ein radikaler Politiker den Wahlkampf weiter an. Eine Richterin nennt er „Hure“, dann greift er Polizisten an. Präsident Bolsonaro geht auf Distanz.

„Genug der Demütigung!“, sagt Robert Jefferson in einem Video in den sozialen Netzwerken. Er werde sich nicht ergeben. Der frühere brasilianische Abgeordnete hat sich mit einem Gewehr und Granaten bewaffnet. Als die Beamten der Bundespolizei an seinem Wohnsitz in der Ortschaft Levy Gasparian im Innern des Bundesstaats Rio de Janeiro eintreffen, feuert er mehr als zwanzig Schüsse ab und zündet mindestens eine Granate. Zwei Beamte werden verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Erst Stunden später und nach Verhandlungen stellt sich Jefferson der Polizei und wird abgeführt.

Der langjährige Abgeordnete und Vorsitzende der Partei PTB gilt heute als ein Unterstützer von Präsident Jair Bolsonaro. Mehrmals hatte Jefferson sich in den vergangenen Jahren mit den Gerichten des Landes angelegt, diesen offen gedroht und Unwahrheiten verbreitet. Dafür wurde er vom Obersten Gericht zu einer Strafe verurteilt und unter Hausarrest gestellt. Die Verhaftung von Jefferson erfolgte, weil Jefferson zuvor in den sozialen Netzwerken eine Oberste Richterin unter anderem als „Hure“ beschimpft hatte, was einem Verstoß gegen die Haftauflagen gleichkam. Jefferson ist ein Verfechter des erleichterten Waffenbesitzes. An seinem Wohnsitz hortet der Politiker über ein Dutzend Feuerwaffen.

Präsident Bolsonaro verurteilte in den sozialen Medien die Aussagen Jeffersons gegen die Richterin und die bewaffnete Aktion gegen die Bundesbeamten. Gleichzeitig kritisierte er auch das Oberste Gericht für die „Ermittlungen ohne verfassungsmäßige Grundlage“ und Einbeziehung der Staatsanwaltschaft. Später versuchte Bolsonaro, sich von Jefferson zu distanzieren, und bezeichnete ihn als Verbrecher. „Jede Person, die auf einen Polizisten schießt, muss wie ein Bandit behandelt werden“, schrieb er auf Twitter.

Vermutlich knapper Wahlausgang

Es existiere kein Foto von ihm mit Jefferson, versicherte Bolsonaro, obwohl es in den vergangenen Jahren zu mehreren Treffen zwischen den beiden gekommen war. Zahlreiche Politiker verurteilten das Verhalten von Jefferson ebenfalls. Im Bolsonaro-Lager gibt es aber auch zahlreiche Stimmen, die Jefferson in Schutz nehmen und das als übertrieben und einseitig erachtete Vorgehen der Justiz für die Eskalation verantwortlich machen. Jefferson habe im Namen der Meinungsfreiheit gehandelt, argumentieren sie.

In den vergangenen Tagen hatten diverse Aktionen des Obersten Wahlgerichtes zur Eindämmung von Desinformation und Hassrede, die sich auch gegen einzelne Medien und Influencer in den sozialen Netzwerken richteten, besonders im Bolsonaro-Lager für großen Unmut gesorgt.

Der Fall Jefferson heizt das politische Klima wenige Tage vor der Stichwahl zwischen Bolsonaro und dem linken Herausforderer und früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva weiter an. Die letzten Umfragen sehen einen äußerst knappen Ausgang der Wahl voraus, wobei Lula da Silva weiterhin die besseren Chancen haben dürfte.