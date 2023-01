Aufstand der Bolsonaristen : Auf wessen Seite stehen die Sicherheitskräfte?

Der 8. Januar wird als denkwürdiger Tag in die brasilianische Geschichte eingehen. Chaos und blinde Zerstörungswut hielten die Hauptstadt Brasilia über Stunden in Atem, nachdem Hunderte radikaler Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro gewaltsam in den Kongress, in den Regierungspalast und in das Verfassungsgericht eingedrungen waren.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie die Eindringlinge mit Brasilienflaggen durch Flure und Büros liefen, Türen und Fenster zertrümmerten, Bilder von den Wänden rissen und Mobiliar aus den Fenstern warfen. Außer dem Wachpersonal befanden sich kaum Personen in den Gebäuden. Es gab nur wenige Verletzte. Doch die materiellen Schäden sind immens. Die Bolsonaro-Anhänger zerstörten und entwendeten zahlreiche Kunstwerke mit großem historischem Wert.

Erst am späten Nachmittag gelang es den Sicherheitskräften, unterstützt von Sondereinheiten, die Gebäude wieder zu räumen und zahlreiche Randalierer festzunehmen. Die Polizei setzte massiv Tränengas ein. Auch Wasserwerfer, Panzerwagen und Hubschrauber kamen zum Einsatz. Laut offiziellen Angaben wurden über 200 Personen festgenommen.

Am frühen Abend war das Regierungsviertel nach vereinzelten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten geräumt und abgeriegelt. Schon im Laufe des Nachmittags hatte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sich am Sonntag nicht in der Hauptstadt befand, die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit in Brasília per Dekret mit einer sogenannten „Bundesintervention“ an die Zentralregierung übergeben.

In einer Pressekonferenz am späten Abend zog Justizminister Flavio Dino Bilanz und bezeichnete die Geschehnisse als einen „Versuch, den demokratischen Rechtsstaat zu zerstören“. Die Straftaten würden dementsprechend geahndet. Dino sagte, dass man sich auf solche Ereignisse vorbereitet habe, es im Bundesdistrikt aber offensichtlich zu schwerwiegenden Versäumnissen gekommen sei. Die Kritik richtet sich in erster Linie an den Gouverneur des Bundesdistriktes Ibaneis Rocha und dessen bisherigen Sicherheitschef Anderson Torres.

Torres wurde im Laufe des Sonntags entlassen. Später forderte die Generalstaatsanwalt Jorge Messias die Verhaftung von Torres unter dem Vorwurf, den Sturm auf das Regierungsviertel erleichtert zu haben. Torres, der früher Minister für Justiz und öffentliche Sicherheit in der Regierung von Bolsonaro war, hält sich derzeit in den Vereinigten Staaten auf. Unklar ist auch, wie groß die Toleranz innerhalb der Sicherheitskräfte gegenüber den radikalen Bolsonaro-Anhängern ist. Auch am Sonntag fielen zahlreiche Beamte durch Passivität auf.

Die Geschehnisse werden weitreichende Ermittlungen nach sich ziehen. Im Senat werden bereits erste Stimmen laut, die eine parlamentarische Untersuchungskommission fordern. Laut Justizminister Dino wurden bereits am Sonntag vierzig Busse beschlagnahmt, die Demonstranten aus unterschiedlichen Regionen nach Brasilia gebracht haben sollen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Busfahrten kostenlos in einschlägigen sozialen Netzwerken und Foren angeboten wurden.