Bolivien : Der Übervater Evo Morales ist zurück

Der Grenzübergang von Villazón an der argentinisch-bolivianischen Grenze war festlich geschmückt. Eine Menschenschar wartete, um ihren verlorenen Helden in Empfang zu nehmen. Nach einer Umarmung mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernández überquerte Evo Morales die Brücke und betrat bolivianischen Boden. Zum ersten Mal seit einem Jahr. Zum ersten Mal, seitdem er Bolivien unter Zwang verlassen musste, weil er für die Manipulation der Wahlen im Oktober 2019 und die anschließenden Unruhen verantwortlich gemacht wurde. Er habe gewusst, dass er zurückkehren werde, sagte Morales. Doch er hätte nicht gedacht, dass es so bald sein werde.

Bolivien hat unterdessen eine neue Regierung gewählt. Mit Luis Arce ist Morales’ „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS) mit eindrücklicher Klarheit an die Macht zurückgekehrt. Arce wurde am vergangenen Wochenende vereidigt. Damit ist der Staat nun wieder in der Hand der MAS. Und die von der Übergangsregierung erhobene Anklage gegen Morales wegen Aufruhr und Terrorismus stellt keine direkte Gefahr mehr für den früheren Präsidenten dar. Ein Richter hat den Haftantrag annulliert. Morales kann sich in Bolivien wieder frei bewegen.

Morales will angeblich nicht zurück in die Politik

Morales, der sich stets als Opfer eines „Putsches der Rechten“ sah, hatte lange auf diesen Moment gewartet. Nun kostet er den Triumph genüsslich aus. In einer mehrtägigen Tour reist er durch Bolivien und macht an verschiedenen Stationen halt. Wo er durchkommt, jubeln seine Anhänger ihm zu. Morales verteidigt sein politisches Erbe und verspricht, dass die „Transformation“ unter der Regierung von Arce fortgesetzt werde.

Morales’ letzte Destination auf seiner Reise durch das Land ist Chimoré, eine Kleinstadt im Koka-Anbaugebiet im Departement Cochabamba, wo Morales bereits in früheren Jahren lebte. Morales will sich dort nach eigenen Angaben niederlassen und Landwirtschaft betreiben. Zudem wolle er seine Erfahrungen als Gewerkschaftsführer einbringen, denn der Kampf gehe weiter, sagte er. Ein Amt in der Regierung seines langjährigen Weggefährten und früheren Wirtschaftsministers Luis Arce strebe er nicht an, versicherte Morales schon vor seiner Rückkehr.

Ob Morales Wort hält, wird sich zeigen. Immerhin ist er weiterhin Präsident der „Bewegung zum Sozialismus“, die nun wieder an der Regierung ist und die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hält. Noch halten Morales und Arce allerdings Distanz. Weder Präsident Arce noch dessen Vizepräsident reisten an die Grenze, um Morales zu empfangen. Als Arce am Wochenende als Präsident vereidigt wurde und sein Kabinett vorstellte, erwähnte er Morales mit keinem Wort. Schon nach seiner Wahl hatte Arce eine Beteiligung von Morales an seiner Regierung ausgeschlossen. Er sei der Präsident, nicht Morales, sagte er in einem Interview mit der F.A.Z.

Doch Arce befindet sich auf einer Gratwanderung. Er weiß, dass Morales das Herz der Partei und der historische Leader ist. Gleichzeitig ist Morales aber auch das spaltende Element und eine der Quellen der Polarisierung im Land. Selbst innerhalb der „Bewegung zum Sozialismus“ gibt es Politiker – gerade aus der jüngeren Generation –, die ihn als ein Hindernis für einen Neuanfang sehen.

„Ein Straftäter kehrt zurück, als wäre nichts geschehen“

In den Reihen der Opposition ist die Kritik gegen Morales heftiger. Viele sehen seine Rückkehr nach Bolivien als eine offene Provokation. Am deutlichsten wurde der rechte Hardliner und Drittplatzierte in der Präsidentschaftswahl, Luis Fernando Camacho, der nach der annullierten Wahl von 2019 den Aufstand anführte, der schließlich zur Rücktrittsforderung gegen Morales führte. Ein Straftäter und Korrupter, der den Willen des Volkes verspottet habe, kehre mit der Unterstützung der Regierung nach Bolivien zurück, als wäre nichts passiert, kritisierte er an Arce gewandt. Auch in Teilen der Bevölkerung sorgt die Rückkehr von Morales für Unmut.

Die Rückkehr von Morales mag viele stören. Ob sie der Versöhnung dient oder schadet, ist schwer einzuschätzen. Besorgniserregender als der Triumphzug des früheren Präsidenten sind allerdings andere Ereignisse in diesen Tagen. So kamen Videoaufnahmen aus dem Gesundheitsministerium und aus dem Vizeministerium für Dekolonialisierung an die Öffentlichkeit, die Anhänger des „Bewegung zum Sozialismus“ zeigen, wie sie Mitarbeiter der Ministerien einschüchtern. „Raus mit ihnen“, skandierten sie und beschimpften die Funktionäre als Verräter und Putschisten.

Auch Mitarbeiter ohne politischen Hintergrund berichten über Versuche, sie zur Kündigung zu zwingen. Trotz der Aufrufe der Regierung zur Versöhnung hegen in den Reihen der „Bewegung zum Sozialismus“ viele den Wunsch nach Vergeltung. Zu denken gab vor einigen Tagen auch ein politisches Manöver des Kongresses. Um in der neuen Legislatur praktisch uneingeschränkt regieren zu können, modifizierten die Abgeordneten und Senatoren der „Bewegung zum Sozialismus“ mehrere Punkte des Reglements des Kongresses. Unter anderem wurde die Zweidrittel-Hürde für Verfassungsänderungen abgeschafft.