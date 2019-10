Proteste in Bolivien : „Wir wollen kein zweites Venezuela werden“

Als Santa Cruz an diesem Morgen erwacht, steht alles still. Die Straßen sind leer, die Geschäfte geschlossen, die Bewohner zu Hause. Nur hier und dort sind Fußgänger oder Radfahrer zu sehen, die in der morgendlichen Frische ihre Runden drehen. Die Stadt protestiert gegen Ergebnisse der Präsidentenwahl in Bolivien. Schon einen Tag bevor die Endauszählung der Präsidentenwahl in der Nacht auf Donnerstag auf Präsident Evo Morales als Sieger im ersten Wahlgang hindeutete – und am späten Abend nach Angaben der Wahlkommission mit einem Ergebnis von 47 Prozent bestätigt wurde, hatte ein Bürgerkomitee zum unbefristeten Streik aufgerufen. Er soll so lange fortgesetzt werden, bis Morales nachgibt und sich einer Stichwahl stellt.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



An der Kreuzung auf einer der Zufahrtsstraßen zum Zentrum ist eine lange grün-weiß-grüne Flagge über die Straße gespannt – es sind die Farben des Departements Santa Cruz. Die Straße ist mit Hindernissen versperrt. Im Schatten eines Baumes stehen ein kleiner Plastiktisch und Stühle, eine Kühlbox mit Getränken, Würsten und Fleisch, die auf einem improvisierten Grill zubereitet werden.