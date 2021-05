Boko Haram in Nigeria : Hat sich Anführer Shekau nach Gefechten in die Luft gesprengt?

Abubakar Shekau hat sich angeblich selbst getötet. Der langjährige Anführer der Terrororganisation Boko Haram in Nigeria wollte wohl so einer Gefangennahme durch eine rivalisierende Gruppe entgehen.

Die Terrororganisation Boko Haram sorgt in Nigeria seit mehr als zehn Jahren für Angst und Schrecken. Jetzt hat sich ihr langjähriger Anführer, Abubakar Shekau, angeblich selbst in die Luft gesprengt. Am Freitag war noch nicht offiziell bestätigt, ob der Terrorist, der oft als wahnsinnig und extrem fanatisch beschrieben wurde, getötet oder lediglich schwer verletzt wurde. Das Militär in Nigeria kündigte an, zu ermitteln. Nach Informationen dieser Zeitung ist er tot.

Shekau war einer der am längsten agierenden Extremistenführer auf der Welt. International ist er nach den Schreckensmeldungen über die Entführungen von Schülern im Norden Nigerias bekannt geworden. Erstmals hatte 2014 die Entführung von fast 300 Schülerinnen in Chibok im Jahr 2014 für Wut und Trauer nicht nur in Nigeria gesorgt. Prominente wie Michelle Obama machten sich für die Freilassung der „Chibok-Mädchen“ stark. Mehr als 100 Mädchen sind noch immer vermisst.