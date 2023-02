Die Innenpolitik des Balkanstaates Bosnien-Hercegovina genießt üblicherweise keine Aufmerksamkeit in Deutschland. Daher ließe es sich durchaus als Erfolg werten, dass es dem CSU-Politiker Christian Schmidt gelungen ist, zum Protagonisten einer populären deutschen Satiresendung zu werden. Die jüngste Ausgabe des „ZDF Magazins Royale“ des Moderators Jan Böhmermann war Angela Merkels einstigem Landwirtschaftsminister gewidmet, der seit August 2021 „Hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft“ in Bosnien ist.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Dieser Posten wurde nach dem Ende des Krieges in Bosnien 1995 geschaffen und nachträglich mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet, um die anfangs fragile Nachkriegsordnung zu überwachen und notfalls mit außerdemokratischen Dekreten Korrekturen vornehmen zu können. Unter dem Titel „Christian Schmidt – What is on?“ befasste sich Böhmermann eine halbe Stunde lang mit Schmidts Amtsführung in Sarajevo.