Blinken in Südafrika : Es geht nur halb um Russland

Es gehe bei seiner Reise um kein anderes Ziel, „es geht um Afrika“, versicherte der amerikanische Außenminister Antony Blinken in einem Gespräch mit dem südafrikanischen Fernsehsender Enca am Montag. Es war der zweite Tag seiner Reise durch drei afrikanische Länder, Südafrika, die Demokratische Republik Kongo (DRC) und Ruanda. In der öffentlichen Wahrnehmung dominiert jedoch eine andere Lesart. Da liegt das Augenmerk auf dem russischen und chinesischen Einfluss in den afrikanischen Ländern, den die Vereinigten Staaten zurückdrängen wollen. Ende Juli erst hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf einer Reise verschiedene afrikanische Länder besucht, politische Gespräche geführt und öffentlichkeitswirksame Bilder produziert.

Eines der großen Themen des Blinken-Besuchs in Südafrika war denn auch die Weigerung des Landes, den russischen Krieg in der Ukraine zu verurteilen. Mehrere Minister hatten sich vor der Reise besorgt gezeigt, die Vereinigten Staaten könnten die Regierung deshalb unter Druck setzen. Doch Südafrika scheint nicht von seiner Haltung abzurücken. Stattdessen kritisierte Außenministerin Naledi Pandor Amerika und andere westliche Länder am Montag dafür, dass sie sich auf den Ukraine-Konflikt konzentrierten und andere internationale Probleme vernachlässigten. „Wir sollten genauso besorgt darüber sein, was mit den Menschen in Palästina geschieht, wie mit den Menschen in der Ukraine“, sagte sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blinken.