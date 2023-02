Aktualisiert am

Blinken in Ankara : Der wichtige, aber schwierige Verbündete

Antony Blinken ist schon seit mehr als zwei Jahren im Amt. Erst jetzt aber ist der amerikanische Außenminister zu seinem ersten Besuch in die Türkei gereist, zu dem wichtigen, aber schwierigen Verbündeten. Trotz der Entfremdung zwischen den beiden NATO-Partnern und stark abgekühlter Beziehungen fand der zweitägige Besuch in einer freundschaftlichen Atmosphäre statt. Die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten wurden nicht ausgeklammert, blieben jedoch bestehen.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

In der Frage der Norderweiterung der NATO brachte der Besuch keine Fortschritte. Mit Nachdruck warb Blinken bei seinen Gesprächen mit Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands. Ihr Beitrittsprozess sei keine bilaterale Angelegenheit der beiden Länder mit der Türkei. Die Vereinigten Staaten unterstützten eine Aufnahme „so schnell wie möglich“, sagte Blinken nach dem Treffen mit Cavusoglu am Montag in Ankara. Beide Länder seien bereits mit konkreten Schritten auf die Türkei zugegangen.

Cavuso­glu erwiderte, in Schweden habe sich trotz der Änderung von Gesetzen faktisch nichts geändert. Es gebe dort weiterhin Finanzierung, Rekrutierung und Propaganda für Terror. Die Türkei blockiert weiterhin die Aufnahme von Schweden. Im Januar hatte Erdogan gesagt, Finnland könne auch unabhängig von Schweden der NATO beitreten.

Der türkische Außenminister appellierte an den Kongress in Washington, endlich der Lieferung von F16-Kampfflugzeugen an die Türkei zuzustimmen. Diese Vereinbarung habe nichts mit der NATO-Norderweiterung zu tun, sagte Cavusoglu. Blinken versicherte, dass seine Regierung die Türkei bei dem Wunsch, ihre F16-Flotte zu modernisieren und neue F16 zu erwerben, „sehr stark“ unterstütze. Es sei sehr wichtig, dass die türkische Luftwaffe auf höchstem Niveau operiere. Der amerikanische Kongress blockiert ein entsprechendes Abkommen.

Hubschrauberflug über das Erdbebengebiet

Nicht näher kamen sich die beiden Außenminister bei der Frage der amerikanischen Unterstützung für die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien, die für Washington ein unentbehrlicher Partner im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ ist. Die Türkei unterstellt Washington, damit der Gründung eines kurdischen Staats Vorschub zu leisten, was Ankara um jeden Preis verhindern will. Blinken ließ Cavusoglu wissen, dass er zwar die legitimen Sicherheitsbedenken der Türkei bezüglich ihrer südlichen Grenze verstehe. Er rief seinen Gesprächspartner aber auch dazu auf, die amerikanischen Sicherheitsbedenken bezüglich des „Islamischen Staats“ zu verstehen.

Beide Seiten verzichteten darauf, den Besuch durch öffentlich vorgebrachte Schuldzuweisungen zu belasten. Vorrang hatte für Blinken, nach dem verheerenden Erdbeben ein Zeichen der Solidarität mit der Türkei zu setzen. Bereits am Sonntag hatte er die amerikanische Luftwaffenbasis Incirlik in der Nähe von Adana besucht, von wo aus er mit Cavusoglu gemeinsam in einem Hubschrauber über das Erdbebengebiet flog, um sich ein Bild von der Zerstörung durch das Beben vom 6. Februar zu machen.

„Es ist wirklich schwer, es in Worte zu fassen“, sagte Blinken im Anschluss. Die Vereinigten Staaten hätten Hilfen in Höhe von 185 Millionen Dollar zugesagt. Sie würden für Unterkünfte, Wasser, Lebensmittel, Medikamente und Kleidung ausgegeben. Das werde eine „langfristige Anstrengung sein“, betonte Blinken. Die Vereinigten Staaten seien entschlossen, die Türkei bei diesen Bemühungen zu unterstützen. Von Ankara reiste Blinken weiter nach Athen.