Blinken besucht China : Ein notwendiges Übel für Peking

Aktualisiert am

Antony Blinken und Qin Gang am Sonntag in Peking Bild: AFP

Schon Antony Blinkens erster Termin am Sonntag im chinesischen Staatsgästehaus Diaoyutai dauerte mehr als fünf Stunden. So lange sprach der amerikanische Außenminister mit seinem chinesischen Gegenüber Qin Gang, bevor ein gemeinsames Abendessen folgte. Es war ein Zeichen für ernsthafte Bemühungen, brachliegende Gesprächskanäle wiederzubeleben. Zumal sich im Anschluss keine Seite beeilte, die andere in öffentlichen Erklärungen zu belehren. Die Erwartungen sind niedrig. Dass Blinkens Chinareise überhaupt stattfindet, gilt angesichts der schlechten Beziehungen zwischen Peking und Washington schon als positives Si­gnal.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Es ist der erste Chinabesuch eines amerikanischen Außenministers seit fünf Jahren. Die lange Pause liegt nicht nur an den strikten Corona-Beschränkungen, die China bis Ende des vergangenen Jahres auferlegt hatte. Vor allem spiegelt sie die sich verschlechternden Beziehungen. Eine für Anfang des Jahres geplante Chinareise von Blinken hatte Amerika im Februar noch abgesagt, nachdem ein chinesischer mutmaßlicher Spionageballon über dem Festland der Vereinigten Staaten aufgetaucht und von der amerikanischen Luftwaffe abgeschossen worden war. Die Verschiebung der Reise hatte China verärgert.