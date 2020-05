Aktualisiert am

Sommerurlaub in Spanien? : La Graciosa wartet sehnsüchtig auf Besuch

Die karge und sandige Kanareninsel La Graciosa wirbt für sich als geheimes Paradies: Ihre einzige Erhebung ist der Kegel eines erloschenen Vulkans, ihre Landschaft erinnert an die Sahara, die nur gut hundert Kilometer entfernt liegt. Ein Paradies ist sie auch auf besondere Weise in der Corona-Krise. Während sich auf dem spanischen Festland der Pandemie-Sturm nur langsam verzieht, ist La Graciosa in einer Hinsicht eine Insel der Seligen: Bis heute wurde dort keine einzige Corona-Infektion registriert. Deshalb dürfen sich die 650 Einwohner freier bewegen als die meisten anderen Spanier.

Auf dem Weg zur „neuen Normalität“, die die Regierung bis Ende Juni erreichen will, darf La Graciosa schneller die strengen Ausgangsbeschränkungen lockern. Auch die Kanareninseln La Gomera und El Hierro sowie Formentera auf den Balearen durften am Montag die erste Phase überspringen und haben mehr Freiheiten erhalten. Aber nur La Graciosa war immer völlig Covid-frei.