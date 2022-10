Bildungsprotest in Ungarn : Aufstand der von Orbán Übergangenen

Protest vor dem Parlament: Lehrer, Schüler und Eltern auf einer Kundgebung am Mittwochabend in Budapest Bild: AFP

Unglücklich sahen die Jugendlichen, die am Mittwoch den Gehweg der Budapester Elisabethenbrücke über die Donau säumten, nicht aus. Sie bildeten Hände haltend eine Kette, schwenkten Fahnen oder hockten sich auch mal für ein womöglich nicht so ganz erlaubtes Zigarettchen auf den Boden. Das Wetter spielte mit und die Schule fiel aus. So wurde am Mittwoch eine ansehnliche Menschenkette zwischen den Stadtteilen Buda bis Pest gebildet. Die Schüler auf die Straße gebracht hat die Schulpolitik der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán, konkret geht es um die Behandlung ihrer Lehrer.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Anders als die meisten anderen Berufsgruppen im öffentlichen Dienst warten die Pädagogen seit langem vergebens auf eine Lohnrunde, wie sie die Regierung Mitarbeitern im Gesundheitswesen, der Verwaltung, Polizisten, Soldaten und nicht zuletzt sich selbst zugestanden hat. Hinzu kommen Probleme bei der Bezahlung, denn die ungarische Währung Forint verliert rapide an Wert, sogar gegenüber dem ebenfalls schwächelnden Euro.