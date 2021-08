Bidens Rückzug : Welt ohne Weltpolizist

Es steht schon länger fest, dass sich das Sprichwort bewahrheiten würde, das die Taliban in Afghanistan in den vergangenen Jahren immer wieder zitierten. „Ihr habt die Uhren. Wir haben die Zeit.“ Die Vereinigten Staaten und der Westen sind am Hindukusch gescheitert – aufgrund strategischer Fehler, wegen mangelnder Konsequenz, aber auch an den eigenen Ansprüchen. Nicht erst in den vergangenen Monaten ging es nur noch darum, möglichst gesichtswahrend den Rückzug anzutreten.

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat sogar dieses Minimalziel aufgegeben. Die Art und Weise, wie er seine Soldaten heimholt, weckt düstere Erinnerungen: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wird der zentrale Luftwaffenstützpunkt Bagram aufgegeben. Auf den Vormarsch der Taliban und die Eroberung mehrerer Provinzhauptstädte reagieren die Amerikaner mit eher symbolischen Bombardements aus der Luft. Der Oberbefehlshaber lässt sich nicht beirren. Anstatt den Abzugsplan zu überdenken, weil die afghanischen Streitkräfte den Taliban offenkundig nichts entgegenzusetzen haben, entgegnete der Oberbefehlshaber: Nein, man habe über zwanzig Jahre hinweg eine Billion Dollar in das Land investiert, 300.000 afghanische Sicherheitskräfte ausgerüstet und ausgebildet sowie einen hohen Blutzoll entrichtet. Nun müssten die Afghanen sich selbst verteidigen. Ehrlicher kann man es nicht sagen.

Vergleiche mit Vietnam wollte Biden nicht gelten lassen. Schließlich sei Al-Qaida besiegt worden und Afghanistan nicht länger Basis für den internationalen Terrorismus. Doch auch diesen Krieg hat Washington an zwei Fronten verloren: in den asymmetrischen Kämpfen mit den Islamisten und an der Heimatfront. Amerika ist seit Langem kriegsmüde. Die drei letzten Präsidenten wurden auch wegen ihres Versprechens gewählt, die endlosen Kriege zu beenden.

Die politische Krise in den Vereinigten Staaten, die auch nach dem Machtwechsel im Weißen Haus nicht vorüber ist, hat gewiss viele Ursachen. Eine aber ist in dem zu suchen, was der Politikwissenschaftler Richard Haass „overreach“ genannt hat. Amerika hat sich nach dem 11. September 2001 übernommen: weil es die legitime Verteidigung seiner nationalen Interessen in Afghanistan ideell überhöht hat und weil es glaubte, die Gelegenheit nutzen zu können, über den Irak den nahöstlichen Krisenbogen gleich mit zu ordnen.

Die außenpolitischen Falken der Republikaner konnten ihren Präsidenten Donald Trump noch davon abhalten, Afghanistan gänzlich den Rücken zuzukehren. Auch im Pentagon stand man auf der Bremse und verlangsamte den Rückzug der Truppen. Biden wird von niemandem gezähmt. Seine Priorität ist es, Amerika zu heilen. Das ist verständlich. Doch seine Politik hat einen Preis. Er ist nicht für die Niederlage in Afghanistan verantwortlich. Doch wird seine Präsidentschaft mit den demütigenden Bildern des Abzugs verbunden bleiben.

Nach dem „overreach“ nun der „underreach“

Es ist nicht ohne Ironie, dass der Internationalist Biden nun auf den „overreach“ einen „underreach“ folgen lässt. Das Ende des Krieges am Hindukusch ist nicht nur eine Zäsur für Afghanistan und Amerika einschließlich jener Nationen, die, wie die Deutschen, bis zuletzt Soldaten in dem Land stationiert hatten. Es ist eine Zäsur für die internationale Politik insgesamt.

Amerika dürfte auf Jahrzehnte hin kaum noch zu militärischen Interventionen bereit sein. Punktuelle Operationen zur Verteidigung unmittelbarer nationaler Interessen wird es gewiss noch geben – Biden hat diese schon befohlen. Aber langfristige Stabilisierungseinsätze? Oder gar humanitäre Interventionen? Amerika ist nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen, der einer Supermacht abverlangt wird.

Europa als eigenes Machtzentrum?

Das wird all jene im Westen freuen, die Amerikas Anspruch, als obsiegende Supermacht des Kalten Krieges die Weltordnung notfalls militärisch aufrechtzuerhalten, immer schon für die Verschleierung kruder Interessenpolitik betrachtet und den Weltpolizisten entsprechend verteufelt haben. Mancher wird nun gar die Zeit für eine „multipolare Welt“ gekommen sehen, in der Europa endlich als eigenes Machtzentrum auftritt. Wenn es doch nur eines wäre.

Es geht um mehr. Denn andere freuen sich auch. In Moskau und Peking hat man genau beobachtet, wie Washington sich zunehmend schwerer damit tat, seinen internationalen Anspruch national zu legitimieren. Spätestens seit Barack Obamas Zögern, in Syrien zu intervenieren, nachdem das Assad-Regime Chemiewaffen eingesetzt hatte, dürfte jedem klar sein, dass auch Nichtentscheidungen Entscheidungen sind: Der russische Einfluss in Syrien ist seither gewachsen.

So dürfte man etwa auch in Taiwan sorgenvoll auf den Vormarsch der Taliban blicken. Für China sind die Jahrhunderte, in denen nicht das Reich der Mitte, sondern der Westen die Welt dominierte, eine kurze Zeitspanne. In leichter Abwandlung des Sprichwortes könnte man in Peking sagen: Wir haben die Zeit. Und wir haben die 5G-Technik.