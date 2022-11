Zwischenwahlen in den USA : Bidens leiser Triumph

Joe Biden am Donnerstag in Washington Bild: AP

Der Bösewicht in Donald Trumps Albträumen dieser Tage dürfte 2,10 Meter groß sein, mit Glatze und Ziegenbart, in Hoodie und kurzer Hose, die Unterarme tätowiert. John Fetterman, das sagen viele, gäbe einen guten Gangster ab, auch wenn er in Harvard studiert hat. Dieser „linksradikale Verrückte“, wie Trump ihn einmal genannt hat, ist der neue demokratische Senator für den heftig umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Er ist das prominenteste Beispiel für das Scheitern von Trumps radikalen Kandidaten in den Kongresswahlen.

Trump hat bei diesen Midterms eine persönliche Niederlage erlitten und die republikanische Partei mitgerissen. Zu der prognostizierten roten Welle kam es nicht, im Gegenteil: Joe Biden und die Demokraten haben ein historisch gutes Ergebnis erzielt, auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Der leise Triumph, den Biden bei seinem ersten Auftritt nach den Wahlen zeigte, ist berechtigt. Denn dass die republikanische Partei in Zeiten einer Rekordinflation, horrenden Benzinpreisen und einem weithin unbeliebten Präsidenten ein derart schlechtes Ergebnis erzielt, war nicht zu erwarten.

Die Demokraten dürfen sich dennoch nicht in Sicherheit wiegen. Der Kampf um die amerikanische Demokratie, den der Präsident im Wahlkampf ausgerufen hatte, ist noch lange nicht vorbei. Es ist unwahrscheinlich, dass die Demokraten die Mehrheit in beiden Kongresskammern behalten, Bidens Handlungsspielraum dürfte in den kommenden zwei Jahren bis zur Präsidentenwahl stark eingeschränkt sein.

Im schlimmsten Fall wird er zu einem Präsidenten, der per Dekret regiert, unliebsame Gesetze wie ein Abtreibungsverbot immerhin noch per Veto blockieren könnte, aber von den Republikanern mit Untersuchungen und Amtsenthebungsverfahren bombardiert wird. Auch wenn Biden von Kompromissbereitschaft spricht, das politische Klima dürfte sich weiter verschlechtern. Beunruhigend viele republikanische Wahlleugner und Verschwörungstheoretiker haben es trotzdem noch geschafft, in den Kongress oder in den Bundesstaaten gewählt zu werden. Der „America-First“-Flügel strebt nach mehr Macht in Washington.

Trump spricht seit dem Wahltag von Wahlfälschungen, ruft einen „großen, großen Sieg“ für seine Person aus und wütet über seine „Feinde“ und die „Fake-Medien“. Die Enttäuschung in der re­publikanischen Partei dürfte ein guter Nährboden für ihren radikalen Flügel sein. Und auch wenn der schon häufig totgeglaubte Trump dieses Mal tatsächlich nicht noch einmal aufersteht – seine Ideologie wird überdauern. Der jetzt als Gouverneur mit großem Vorsprung wiedergewählte Ron DeSantis aus Florida wird als neuer Präsidentschaftskandidat gehandelt. Der „Trump mit Hirn“ ist als christlicher Nationalist aber nicht weniger gefährlich für die amerikanische De­mokratie.

Der Teil der amerikanischen Gesellschaft, der Schlimmstes für die Grundfesten dieses Landes fürchtete, kann nach den Kongresswahlen aufatmen. Es ist den demokratischen und unabhängigen Wählern gelungen, die radikalen Auswüchse auf republikanischer Seite einzudämmen. Doch dass der Graben in der amerikanischen Politik sich plötzlich schließt, ist nicht zu erwarten. Der Schutz der Demokratie wird auch in den nächsten Jahren Aufgabe der Amerikaner bleiben.