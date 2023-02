Aktualisiert am

Der US-Präsident will einen abermaligen Anstieg der Migrantenzahlen mit einer neuen Asylverordnung verhindern. Während aus der eigenen Partei Kritik kommt, setzen die Republikaner weiter auf Krawall.

Kein anderes Politikfeld wurde durch die Kongresswahlen so durchgerüttelt wie die Migrationspolitik. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat geradezu eine 180-Grad-Wendung hin zu einer restriktiveren Asylpolitik vollzogen. Das hält die Republikaner aber nicht davon ab, die Regierung weiter vor sich herzutreiben.

James Comer, der neue Vorsitzende des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus, ist einer der wichtigsten Republikaner im neuen Kongress. Sein Ausschuss steuert die Inquisition gegen die Demokraten – und die Migrationskrise steht dabei im Fokus. So forderte Comer etwa jüngst die obersten Grenzschützer der neun Abschnitte an der Südgrenze zu Aussagen auf. Die Republikaner behaupten, die Regierung habe zwischenzeitlich versucht, eine Befragung einiger Grenzschützer zu verhindern – vor allem jener aus Texas und Arizona, wo die Migrationskrise im vergangenen Sommer eskaliert war. Comer wehrte sich.

Die Regierung baut derzeit gegen einen drohenden Wiederanstieg der Grenzübertritte vor: Mitte Mai läuft der Gesundheitsnotstand aus. Dann werden auch die – unter Donald Trump eingeführten – pandemiebedingten Einreisebeschränkungen unter „Title 42“ fallen. Die Bestimmung in der Bundesgesetzessammlung erlaubte es den Grenzbehörden, seit März 2020 mehr als zwei Millionen Migranten auszuweisen, Asylbewerber eingeschlossen.

Asylbewerber sollen vorab Termin vereinbaren

In der vergangenen Woche veröffentlichten das Heimatschutz- und das Justizministerium eine Verordnung, die es – vorübergehend – unter Strafe stellt, illegal die Grenze zu überqueren. Bisher sicherte das Bundesrecht Flüchtlingen zu, in Amerika einen Asylantrag zu stellen – ganz gleich, wie sie ins Land gelangt waren. Nun soll es Asylbewerbern stattdessen erleichtert werden, einen Termin an einer Grenzschutzstation zu vereinbaren, um ihren Antrag zu stellen.

Dort müssten sie dann nachweisen, dass ihr Asylantrag in Mexiko oder einem anderen Transitland abgelehnt wurde. Sollte der Grenzbeamte zu dem Ergebnis kommen, dass der Antragsteller einer „glaubwürdigen Gefahr“ ausgesetzt ist, würde ein förmliches Asylverfahren, über das am Ende ein Verwaltungsgericht entscheidet, beginnen. Derzeit gibt es mehr als 1,6 Millionen laufende Verfahren. Allein 2022 sind 750.000 neue Fälle hinzugekommen.

Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas verteidigte das Vorgehen: Es habe sich immer wieder gezeigt, wenn Menschen ein sicherer, ordnungsgemäßer und rechtmäßiger Pfad in die Vereinigten Staaten angeboten werde, sei es weniger wahrscheinlich, dass sie ihr Leben riskierten, indem sie sich in die Hände rücksichtsloser Schlepper begäben und auf eine gefährliche Reise machten.

Von der Änderung der Rechtslage, die vorerst für zwei Jahre gelten soll, erhofft sich das Weiße Haus, die Migrationspolitik aus dem Wahlkampf 2024 herauszuhalten. Doch halten die Republikaner daran fest, die Hintergründe der Krise an der Südgrenze, die sich nach dem Amtsantritt Bidens verschärfte, im Kongress zu durchleuchten – Kehrtwende hin oder her.

Harte Verhandlungen mit Mexiko

Anfang 2021 stoppte der Präsident nicht nur umgehend den Weiterbau der Trumpschen Grenzmauer, sondern auch die „Remain-in-Mexico“-Politik. Anfang 2019 hatte die Trump-Regierung angeordnet, dass Migranten bis zum Beginn ihres Asylverfahrens in Mexiko zu verbleiben hätten. Die mexikanische Regierung stimmte seinerzeit nach harten Verhandlungen mit Washington zu, Migranten aus zentralamerikanischen Herkunftsländern aufzunehmen und die eigene Südgrenze besser zu schützen. Nach Ausbruch der Corona-Krise nutzte Trump dann die Pandemie, um den Grenzübertritt nach den Bestimmungen zum Gesundheitsschutz gänzlich zu unterbinden.

Biden ließ nach seinem Amtsantritt die „Title 42“-Bestimmung in Kraft, schaffte aber Ausnahmen – für Venezolaner, Kubaner und Nicaraguaner. Hintergrund war, dass Washington zu diesen Staaten entweder keine oder schwierige diplomatische Beziehungen unterhält. Als vor den Kongresswahlen im vergangenen Herbst die Zahl der Grenzübertritte vor allem wegen Flüchtlingen aus diesen Ländern auf fast 200.000 im Monat stieg und die Republikaner Alarm schlugen, schritt die Biden-Regierung ein. Das Heimatschutzministerium kündigte an, die „Title 42“-Ausnahme durch ein Kontingentsystem zu ersetzen. In der Folge sanken die Flüchtlingszahlen deutlich.

So soll es aus Sicht des Weißen Hauses bleiben. Für das Verordnungsverfahren gibt es eine öffentliche Anhörungsphase von 30 Tagen. Heimatschutzminister Mayorkas wird von zwei Seiten attackiert. Teile der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus wollen wegen der inzwischen beendeten Grenzpolitik ein Impeachment-Verfahren gegen ihn einleiten. Sie behaupten, Mayorkas habe gelogen, als er erklärt habe, die Grenze sei sicher. Und der linke Flügel der Demokraten um Pramila Jayapal äußert „tiefe Enttäuschung“ über den neuen Vorstoß. Keine guten Voraussetzungen für Biden, die Migrationspolitik aus dem nächsten Wahlkampf herauszuhalten.