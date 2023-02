Polen und andere östliche Mitgliedstaaten der NATO fordern ein stärkeres Engagement der USA in der Region. Joe Biden traf auf einem Treffen in Warschau zwar den Ton, blieb aber im Ungefähren.

Sie wollen mehr Amerika: Der rumänische Präsident Klaus Johannis (links), der polnische Gastgeber Andrzej Duda (Mitte) und die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová mit Joe Biden und Jens Stoltenberg am Mittwoch in Warschau Bild: AFP

Als „sehr wichtig“, aber auch als zurückhaltend hat ein früherer polnischer Spitzenmilitär den Auftritt des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Warschau beschrieben. Dieser hatte am Dienstagabend unter anderem erklärt, dass die Begierden von Autokraten wie dem russischen Präsidenten Putin nicht gestillt werden könnten, sondern ihnen widerstanden werden müsse. „Der Autokrat versteht nur ein Wort: Nein.“ Zugleich vermisste Leon Komornicki konkrete Zusagen. Ginge es nach dem früheren stellvertretenden polnischen Generalstabschef, würden nicht nur zwei Divisionen des amerikanischen Militärs in Polen stationiert, sondern auch amerikanische Nuklearwaffen von Deutschland nach Polen transferiert.

Doch Komornicki war in seinem Auftritt im öffentlichen-rechtlichen Sender „Polskie Radio 24“ zuversichtlich, dass Biden noch eine frohe Botschaft zu verkünden habe. Wahrscheinlich habe er „noch etwas Wichtiges in Reserve, das er mitteilen möchte“, sagte er. „Warten wir das Treffen der Bukarester Neun ab.“ Staats- und Regierungschefs neun mittel- und osteuropäischer NATO-Mitgliedstaaten trafen sich am Mittwochnachmittag in Warschau mit Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bevor sich die Teilnehmer des Treffens hinter verschlossene Türen zurückzogen, ließ sich der amerikanische Präsident nicht tiefer in die Karten blicken.

Sandu lädt Biden nach Moldau ein

Doch Biden gab ein klares Bekenntnis zur Beistandspflicht im westlichen Bündnis ab. „Artikel Fünf ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der NATO verteidigen.“ Die Ostflanke des Bündnisses sei die „Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung“. An die Adresse der Teilnehmer sagte er: „Sie wissen besser als jeder andere, was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht – nicht nur für die Ukraine, sondern für die Freiheit der Demokratien in ganz Europa und in der Welt.“

Eine stärkere Präsenz Amerikas wird in der Region ausdrücklich gewünscht. Die Botschaft des litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda an Biden werde sein, dass seine Regierung „ein stärkeres Engagement der USA in Europa, an der Ostflanke der NATO und natürlich mehr Hilfe für die Ukraine“ wünsche, sagte ein Berater am Dienstag. Die Staats- und Regierungschefs der B9 genannten Bukarester Gruppe würden ihre „bestimmten Erwartungen in Bezug auf die Vereinigten Staaten, unserem wichtigsten Verbündeten“, formulieren, kündigte der polnische Präsidentenberater Marcin Przydacz vor dem Treffen an. „Die Tatsache, dass acht Staats- und Regierungschefs der Region und der NATO-Generalsekretär auf Einladung von Präsident Andrzej Duda hierher kommen, zeigt, dass Warschau im Zentrum der Diskussionen über die Sicherheit der Region steht“, betonte Przydacz. Polen hatte jüngst angekündigt, das Verteidigungsbudget auf vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben.

Amerikanische Unterstützung wünscht sich ebenso die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die am Mittwoch ebenfalls in Warschau war und sich mit Biden getroffen hat. Sie hatte unlängst vor einem angeblich von Russland unterstützten Putschversuch in ihrem Land gewarnt. Auf Facebook erklärte sie, sie habe den amerikanischen Präsidenten zu einem Besuch in Moldau eingeladen. Ob Biden das Angebot angenommen hat, schrieb sie nicht.

Vor seiner Abreise am Abend wurde deutlich: Der amerikanische Präsident hinterließ eine Beistandsverpflichtung für den schlimmsten Fall und schmeichelte dem Selbstverständnis der Mittel- und Osteuropäer. So betonte Biden, dass der Großangriff auf die Ukraine bloß eine „weitere Aggression“ Russlands sei und die B9 schon 2015 den Ernst der Lage erkannt habe, ein Jahr nach der Annexion der Krim. Doch wie Amerika den östlichen Partnern konkret helfen kann, wurde bis zu seinem Abflug nicht bekannt. Sollte er noch etwas „Wichtiges in Reserve“ verkündet haben, drang das nicht nach außen.