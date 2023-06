Die erste Fernsehansprache Wladimir Putins nach dem Aufstand der Wagner-Miliz in Russland wurde in Washington mit Spannung verfolgt. Eine Lesart der chaotischen Ereignisse vom Wochenende, die der russische Präsident vortrug, überraschte das Weiße Haus nicht: dass der Westen hinter allem stecke.

Putin warf der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten vor, diese „wollten, dass sich russische Soldaten gegenseitig umbringen“. Russlands „Feinde“ wollten „genau einen solchen Brudermord: sowohl die Neonazis in Kiew als auch ihre westlichen Gönner und alle Arten von Landesverrätern“. Vor Putins Auftritt hatte der amerikanische Präsident Joe Biden sich erstmals selbst zu den Ereignissen geäußert, die sein Außenminister Antony Blinken zuvor schon als interne Angelegenheit Russlands bezeichnet hatte. Biden wurde deutlicher und wies jegliche Verantwortung des Westens zurück: „Dies war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems“, sagte er am Montag im Weißen Haus. Er habe daher am Wochenende die wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten in einer Video-Schalte versammelt, um sicherzustellen, dass sich alle einig seien. Man habe sich darauf verständigt, dafür zu sorgen, Putin keinen Vorwand zu geben, die Schuld auf den Westen oder die NATO zu schieben. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht beteiligt waren. Wir hatten nichts damit zu tun“, sagte Biden. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Verbündeten koordiniert vorgingen.

Kirby: Interne russische Angelegenheit

Flankiert wurden die Äußerungen des Präsidenten durch John Kirby, den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates. Er hielt sich an die Linie, die seit Samstag verfolgt worden war: Der Westen fokussiere sich auf die Hilfe für die Ukraine: „Wir konzentrieren uns auf die Vorgänge in der Ukraine. Dies ist eine interne russische Angelegenheit“, sagte Kirby, der beim Pressebriefing im Weißen Haus erschien. Man werde in dieser Angelegenheit keine Partei ergreifen oder sich einmischen. Auf Nachfragen nach Putins Machtposition ging er nicht weiter ein. Auch sagte er, er wisse nicht, wo sich Milizenführer Jewgenij Prigoschin aufhalte. Schließlich wollte er sich nicht zu Berichten äußern, die amerikanischen Geheimdienste hätten Hinweise gehabt, die Lage in Russland werde eskalieren. „Ich werde nicht über Geheimdienstangelegenheiten sprechen“, sagte er. Wohl aber sei es bekannt gewesen, dass es Streit zwischen der Miliz und der russischen Militärführung gebe. Dann fügte er hinzu: „Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, die wir gesehen haben, dass es in der Befehlskette der russischen Streitkräfte irgendwelche Veränderungen gegeben hat.“ Nichts soll darauf hindeuten, Washington habe über weitergehende Kenntnisse verfügt.

Kirby stellte klar, dass die amerikanische Regierung während des Chaos in Russland mit Moskau in Kontakt gestanden habe: „Wir hatten in Echtzeit - über diplomatische Kanäle - Gespräche mit russischen Vertretern“. Auch das State Department teilte mit, die amerikanische Botschafterin in Moskau, Lynne Tracy, habe sich am Wochenende mit russischen Stellen in Verbindung gesetzt und klargestellt, dass Washington nichts mit der Revolte zu tun hätten. Tracy habe bekräftigt, „dass die Vereinigten Staaten nicht involviert sind und nicht involviert sein werden“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

Kirby fügte hinzu, wie in den vergangenen 16 Monaten, also seit Beginn des Ukraine-Krieges, beobachte man die nukleare Aufstellung der russischen Streitkräfte genau. Das werde fortgesetzt. Jenseits von „polternder Rhetorik“ gebe es keine Anzeichen dafür, dass Russland beabsichtige, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Und er könne versichern, dass Washington nichts bemerkt habe, was die amerikanischen Streitkräfte veranlassen würde, die eigene Abschreckungsstrategie zu ändern. Im westlichen Bündnis wird seit Beginn des Angriffskrieges streng darauf geachtet, Putin keinen Vorwand zu liefern, auf eine nukleare Eskalation zu setzen. Innerhalb der NATO werden Putins Drohungen zwar als Rhetorik bewertet, die regelmäßig als gefährlich und verantwortungslos bezeichnet wird. Wohl aber wird die Gefahr gesehen, dass ein in die Ecke getriebener russischer Machthaber auf eine nukleare Eskalation setzen könnte.

Außenminister Blinken sieht „echte Risse“

Außenminister Blinken war das einzige ranghohe Regierungsmitglied in Washington, der sich zu einer politischen Bewertung der Ereignisse vom Wochenende hinreißen ließ: Durch die Revolte der Wagner-Miliz sei die Autorität Putins „direkt herausgefordert“ worden. Zudem gebe sie den Ukrainern Vorteile auf dem Schlachtfeld. Das werfe „tiefgreifende Fragen“ auf: Es zeigten sich „echte Risse“. Man könne nicht genau wissen, wie sich das entwickeln werde. Man wisse aber, dass Putin in den kommenden Wochen und Monaten noch viele Antworten liefern müsse.