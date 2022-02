Telefonat mit Putin : Biden warnt vor „menschlichem Leid“

Im Falle eines russischen Einmarschs in der Ukraine, müsse Moskau mit einer entschiedenen Antwort rechnen, sagt der amerikanische Präsident in einem Telefonat mit Wladimir Putin. Er ist nicht der einzige, der mit dem Kreml-Chef spricht.

Joe Biden bei seinem Telefonat mit Wladimir Putin am Samstag in Camp David Bild: AFP

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat eindringlich vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Das Weiße Haus teilte am Samstag nach dem Gespräch mit, Biden habe betont, eine Invasion würde „großes menschliches Leid verursachen und das Ansehen Russlands schmälern“. Die Folge wäre eine entschlossene Reaktion der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, was schwere Konsequenzen für Moskau hätte. Biden habe abermals klar gemacht, die Vereinigten Staaten seien weiter bereit zu diplomatischen Gesprächen, aber „ebenso auf andere Szenarien vorbereitet“. Der Austausch vom Samstag sei „professionell und inhaltsreich“ gewesen, sagte ein Beamter, der anonym bleiben wollte. „Es gab keine grundlegenden Veränderungen in der Dynamik, die wir nun seit mehreren Wochen beobachten“.

Die amerikanische Seite habe Ideen auf den Tisch gelegt mit Blick auf die Sicherheit in Europa, die auch einige Bedenken Russlands berücksichtigen würden. Konkreter wurde der Regierungsbeamte nicht. Es sei unklar, ob Russland Interesse daran habe, sein Ziel auf diplomatischem Weg zu erreichen anstatt mit Gewalt, sagte er weiter, betonte aber: „Es steht hier zu viel auf dem Spiel, als das man Russland nicht jede Chance geben sollte, ein Vorgehen zu vermeiden, das unserer Meinung nach katastrophal wäre.“ Die beiden Präsidenten hätten vereinbart, dass ihre Teams in den kommenden Tage Kontakt halten sollten, sagte der Regierungsbeamte weiter. „Russland könnte sich trotzdem zu einer Militäraktion entscheiden.“ Dies sei in der Tat absolut möglich.

Vorher hatte schon der französische Präsident Emmanuel Macron mit Putin telefoniert. Nach Angaben Frankreichs haben sie sich über Möglichkeiten zur Umsetzung des Abkommens von Minsk ausgetauscht. In dem 90 Minuten dauernden Gespräch habe Macron Putingesagt, dass ernsthafte Verhandlungen unvereinbar seien mit einer Eskalation der Spannungen um die Ukraine, teilt das Präsidialamt in Paris mit. Beide Staatschefs hätten „den Willen zur Fortsetzung des Dialogs“ geäußert. In seinem Gespräch mit Putin habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass Russland eine Offensive plane. Macron wollte Abend auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Mit Bundeskanzler Scholz habe sich Macron am Nachmittag kurz ausgetauscht, sagte ein Sprecher der Bundesregierung. Scholz wird am Montag in der Ukraine und am Dienstag in Russland erwartet.

Putin hat in Gespräch mit Macron Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine als „provokative Spekulationen“ zurückgewiesen. In dem Gespräch warf der russische Staatschef den westlichen Verbündeten Kiews zudem vor, der Ukraine „moderne Waffen“ zu liefern, wie der Kreml mitteilte. „Es werden Bedingungen für mögliche aggressive Aktionen der ukrainischen Sicherheitskräfte im Donbass geschaffen.“

Die Vereinigten Staaten haben derweil wegen der sich zuspitzenden Spannungen mit Russland den Abzug fast aller verbliebenen Soldaten aus der Ukraine angekündigt. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe „die vorübergehende Verlegung der 160 Mitglieder der Florida-Nationalgarde angeordnet“, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby am Samstag mit. Die Soldaten sollen demnach in einem anderen europäischen Land stationiert werden.

Die amerikanische Regierung unterstütze die ukrainischen Streitkräfte weiterhin, erklärte Kirby. Die Verlegung der Soldaten biete jedoch „Flexibilität bei der Absicherung von Verbündeten und der Abschreckung von Aggressionen“. Seit 2015 beraten und trainieren Reservisten der Nationalgarde die ukrainische Armee gemeinsam mit Soldaten anderer Nato-Länder, vor allem Kanadas und Deutschlands.

Das amerikanische Außenministerium forderte am Samstag zudem alle nicht dringend benötigten Mitarbeiter der Botschaft in Kiew zur Ausreise auf. Das Ministerium habe „die Ausreise der meisten direkt angestellten Mitarbeiter“ aufgrund der anhaltenden Gefahr russischer Militäraktionen angeordnet, hieß es in einer aktualisierten Reiseempfehlung. Der konsularische Dienst in der Botschaft wurde ausgesetzt, für Notfälle werde eine konsularische Präsenz im westukrainischen Lemberg aufrechterhalten.

Die Regierung hatte in den vergangenen Tagen wiederholt gewarnt, ein Angriff Russlands auf die Ukraine könne „jederzeit“ beginnen, und Bürger zur umgehenden Ausreise aus dem Land aufgefordert. Auch Russland selbst zog am Samstag Teile seines diplomatischen Personals aus dem Nachbarland ab. Viele andere Länder, darunter Deutschland forderten ihre Bürger zum Verlassen des Landes auf.

Russland hat in den vergangenen Wochen nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Truppenaufmarsch sowie russische Militärübungen im benachbarten Belarus und im Schwarzen Meer schüren im Westen die Furcht vor einem Einmarsch in die Ukraine. Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück und wirft zugleich Kiew und der Nato „Provokationen“ vor.