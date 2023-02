In seiner „State of the Union“-Rede schwört der US-Präsident den US-Kongress darauf ein, den Wettstreit mit China zu gewinnen. Die Ukraine will er unterstützen, „so lange es dauert“.

US-Präsident Joe Biden hat der Regierung in Peking nach dem Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA ein entschiedenes Vorgehen angedroht. „Wie wir in der vergangenen Woche klar gemacht haben: Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen“, sagte Biden am Dienstagabend in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress. „Und lasst uns klar sein: Den Wettstreit zu gewinnen sollte uns alle vereinen.“

Der Überflug des mutmaßlichen Spionage-Ballons über die USA hatte in der vergangenen Woche zu neuen Spannungen zwischen Washington und Peking geführt, US-Außenminister Antony Blinken sagte eine geplante China-Reise kurzerhand ab. Biden ließ den Ballon schließlich am Samstag an der US-Ostküste über dem Atlantik von einem Kampfflugzeug abschießen, als der Ballon sich nicht mehr über dem Festland befand.

Biden verspricht anhaltende Unterstützung für die Ukraine

China hatte nach der Entdeckung des Ballons erklärt, es handele sich um einen zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei. US-Vertreter haben diese Darstellung entschieden zurückgewiesen und beharren darauf, dass es sich um einen Spionage-Ballon gehandelt habe.

Der Ukraine sicherte Biden im Krieg gegen Russland in seiner Rede die anhaltende Unterstützung der USA zu. Biden wandte sich an die eingeladene ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, und betonte, die USA seien vereint in der Unterstützung für deren Land.

„Wir werden an Ihrer Seite stehen, so lange es dauert“, versprach der Präsident. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und liefern im großen Umfang Waffen und andere Rüstungsgüter an die Regierung in Kiew. Bei den oppositionellen Republikanern gibt es allerdings Politiker, die den umfassenden US-Hilfen für die Ukraine kritisch gegenüberstehen.