Biden verteidigt Abzug : Afghanistan ist nicht zu retten

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – so lautet in einem Satz zusammengefasst Joe Bidens Rechtfertigung für den westlichen Abzug aus Afghanistan, der so desaströse Folgen für das Land hat. Trotz der herzzerreißenden Bilder vom Kabuler Flughafen, die als Zeugnisse einer schmachvollen Niederlage noch lange in Erinnerung bleiben werden, blieb der Präsident auch nach dem Fall der afghanischen Hauptstadt bei seiner Linie. Schuld sah er nur bei anderen: den Afghanen, die nicht kämpfen wollen, ihren Politikern, die korrupt sind, und bei seinem Vorgänger, der einen Deal mit den Taliban eingegangen war.

Will da ein sturer Politiker nicht einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat? Hat Biden nur die Umfragen im eigenen Lande im Auge, die Mehrheiten für einen Abzug ausweisen?

So einfach ist es nicht. Denn im Kern hat Biden recht. „Wie viele Generationen von Amerikas Töchtern und Söhnen soll ich noch in den afghanischen Bürgerkrieg schicken, wenn ihn die afghanischen Truppen nicht führen wollen?“, fragte er und traf damit den Nagel auf den Kopf.

Das „nation building“ ist gescheitert

In den meisten Entwicklungsländern ist die Armee die einzige halbwegs funktionierende Institution. Dass sie in Afghanistan selbst nach zwanzig Jahren westlicher Militärhilfe keine Kampfbereitschaft hervorgebracht hat, offenbart, wie weit die afghanische Stammesgesellschaft immer noch von den Standards entfernt ist, die zum Aufbau eines modernen Staates nötig sind. Das „nation buliding“, das der Westen in Afghanistan wider Willen, aber letztlich mit sehr großem Aufwand betrieben hat, ist hier zuallererst gescheitert.

Man wird sich noch ausführlich darüber zu unterhalten haben, wie das geschehen konnte – trotz der langen Zeit, des immensen Einsatzes an Geld und Material und des hohen Blutzolls, den viele Beteiligten zahlten. Aber es ist illusorisch zu glauben, dass die Lage in ein paar Monaten oder Jahren eine grundlegend andere wäre, auch da hat Biden recht.

Der Westen hatte die Wahl zwischen dem Abzug jetzt und einer unbefristeten Präsenz am Hindukusch, die zu weiteren Kämpfen mit den Taliban geführt hätte. Unvorstellbar wäre das nicht gewesen. Es gibt UN-Friedensmissionen, die Jahrzehnte alt sind. Vielleicht hätte sich daraus ein wackliger Status quo ergeben, mit dem zumindest die terroristische Gefahr gebannt gewesen wäre, die einmal von Afghanistan ausging, und es wären Freiräume für Menschenrechte und Entwicklung erhalten geblieben.

Wer aber wäre bereit gewesen, sich quasi auf eine unendliche Präsenz in Afghanistan einzulassen? Amerika ist seit langem kriegsmüde, den Europäern fehlen die militärischen Mittel, vom Kampfeswillen ganz zu schweigen. Die Wahrheit ist, dass nicht nur die Afghanen vor den Taliban davonliefen, sondern auch ihre westlichen Schutzherren.

Die berechtigte Kritik an den chaotischen Umständen, unter denen dieses unrühmliche Kapitel westlicher Außenpolitik gerade geschlossen wird, sollte nicht den Blick dafür verstellen, dass sich hier ein grundsätzliches Problem vieler Auslandseinsätze offenbart: Was der Westen wollte, ein freies und demokratisches Afghanistan, war die einzige Option, die nicht zur Wahl stand – weder in der vergangenen Woche noch vor einem Jahr oder vor zehn Jahren.

Die Lektion, die Amerika und seine Verbündeten am Hindukusch zu lernen hatten, ist dieselbe wie zuvor schon im Irak oder in Libyen: Man kann fremde Völker nicht zu ihrem Glück zwingen. Wir müssen lernen, unsere moralischen und politischen Ansprüche an unsere Fähigkeiten und an die Realität anzupassen.