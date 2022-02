Reaktionen aus Amerika : „Putin wird ein Paria sein auf internationaler Bühne“

Der amerikanische Präsident Joe Biden bei der Verkündung der neuen Russlandsanktionen am 24. Februar in Washington Bild: AP

„Wochenlang“, sagte Joe Biden bei seiner Ansprache am Donnerstagabend im Weißen Haus, „wochenlang haben wir davor gewarnt, dass das passiert.“ Und jetzt geschehe es zu großen Teilen wie vorhergesagt. Zwei Tage vorher noch hatte der amerikanische Präsident die Hoffnung geäußert, dass es anders kommen würde. „Ich hoffe, dass ich damit falsch liege – ich hoffe, dass wir damit falsch liegen“, sagte er über einen russischen Angriff auf die Ukraine. Doch als Biden am Donnerstag wieder vor der Presse stand, liefen Angriffe russischer Truppen in zahlreichen Städten der Ukraine, in der Hauptstadt Kiew saßen die Menschen in Luftschutzbunkern, es gab die ersten Meldungen über getötete ukrainische Soldaten und Zivilisten.

„Putin ist der Aggressor, Putin hat diesen Krieg gewählt“, sagte Biden. Jetzt müssten er und sein Land die Konsequenzen tragen. Viele haben mit Spannung auf diesen Moment gewartet, hatte der amerikanische Präsident den Warnungen doch auch immer angefügt, dass man im Falle des Falles mit aller Härte reagieren werde. Bevor Biden auf die konkreten Sanktionen zu sprechen kam, hob er die „heftigen Konsequenzen“ für die russische Wirtschaft hervor, „sofort und über eine Zeit hinweg“. Die Strafmaßnahmen seien mit Absicht so gewählt worden, dass sie die maximale Wirkung für Russland, aber den kleinstmöglichen Schaden für Amerika und seine Verbündeten erzielen.

Ein Begriff, auf den viele in diesem Zusammenhang gewartet hatten, war Swift. Russland von dem Zahlungsdienstleister auszuschließen, gilt als eine der Optionen, die Moskau am meisten schmerzen könnten. Doch das zählte nicht zu den umfangreichen Sanktionen vor allem gegen große russische Banken, die Biden an diesem Abend verkündete. Und diese seien, gab sich der Präsident auf Nachfrage eines Journalisten überzeugt, genauso wirksam wie ein Ausschluss aus Swift. Eine Koalition, die „mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft“ repräsentiere, habe sich darauf geeinigt. Es solle Russland schwer gemacht werden, Geschäfte in „Dollar, Euro, Pfund und Yen“ zu tätigen, sagte Biden. Alle Mittel, die die sanktionierten Banken in Amerika hätten, würden eingefroren. Außerdem geht es gegen den Technologiesektor und weitere Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

In den Vereinigten Staaten werden die Sanktionen mitunter kritisch gesehen, weil die Amerikaner befürchten, dass die ohnehin hohen Benzinpreise durch die Decke schießen. Biden hatte diese Sorge in den vergangen Wochen schon offensiv angesprochen und richtete auch am Donnerstag das Wort an die Bevölkerung. „Ich weiß, das ist hart. Und die Amerikaner leiden schon.“ Doch er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um den Schmerz der Amerikaner an der Zapfsäule zu verringern. „Das ist entscheidend für mich.“

Trump gießt Öl ins Feuer

Nach dem Angriff auf die Ukraine wurde auch in der Innenpolitik die tiefe Kluft deutlich, die sich beim Umgang mit Russland in Amerika auftut, vor allem bei den Republikanern. Viele unterstützen die harte Linie des demokratischen Präsidenten. Doch Donald Trump nutzte die Gelegenheit, um Öl ins Feuer zu gießen. Gerade erst hatte er Putin als „Genie“ bezeichnet, dann legte er am Mittwochabend nach: Mit ihm im Weißen Haus, sagte er in einem Interview mit Fox News, hätte Russland die Ukraine nicht angriffen. Es gebe gute Gründe, weshalb dies nicht in den vergangenen vier Jahren passiert sei. Putin habe Bidens „Schwäche“ gesehen und ausgenutzt.

Der republikanische Senator Lindsey Graham aus South Carolina stellte sich hingegen ganz an die Seite der Ukraine. Es sei „zwingend“, schrieb er am Donnerstag auf Twitter, das Land weiterhin „mit Verteidigungswaffen sowie guten Geheimdienstinformationen“ zu unterstützen. Die Welt müsse Putins Zerstörung einer benachbarten Demokratie als Kriegsverbrechen verurteilen.

Für Biden ist in diesem Konflikt auch die außenpolitische Wirkung entscheidend. Über Wochen hatte er sich symbolisch eng an die Seite der NATO und der westlichen Verbündeten gestellt, jeden Schritt mit ihnen abgesprochen. Und so hob er auch bei der Verkündung der Sanktionen hervor: „Die NATO ist geeinter und entschlossener als je zuvor.“ Man werde „jeden Zentimeter“ Bündnis-Territorium entschieden verteidigen. Biden kündigte an, noch mehr amerikanische Truppen nach Europa, darunter Deutschland, zu senden.

Eine Stunde nach den ersten Explosionen in der Ukraine hatte Biden mit Wolodymyr Selenskyj gesprochen und dem ukrainischen Präsidenten abermals die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Diese wird in Form von Logistik, Waffenlieferungen und finanziellen Hilfen kommen, nicht jedoch durch die Entsendung amerikanischer Soldaten in die Ukraine. Das hat Biden schon mehrmals klargemacht und unterstrich er auch am Donnerstag. Unter keinen Umständen soll es zu einem Aufeinandertreffen von Soldaten der zwei größten Atommächte kommen.

Ein Treffen mit Putin, das zwischendurch im Gespräch war, schloss Biden ebenfalls aus. „Jetzt sieht die ganze Welt, worum es Putin und seinen Kreml-Verbündeten wirklich geht“, sagte Biden am Donnerstagabend. „Es ging nie um Sicherheitsbedenken. Es ging immer um nackte Aggression. Um Putins Wunsch nach einem Großreich um jeden Preis.“ Er habe „ohne Grund“ einen Krieg angezettelt und das werde Russland teuer zu stehen kommen, wirtschaftlich wie strategisch. Biden versprach: „Das werden wir sicherstellen. Putin wird ein Paria sein auf internationaler Bühne.“