USA und China : Biden bietet Xi Zusammenarbeit an: „Wenn Sie es wünschen“

Xi Jinping neben Joe Biden zu Beginn ihres Treffens in Bali am Montag Bild: AP

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben zum Auftakt ihres Treffens im indonesischen Bali ihren Willen bekräftigt, die Beziehungen zwischen ihren Ländern trotz aller Differenzen voranzubringen. „Die Welt erwartet von den USA und China, dass sie eine Rolle bei der Lösung der größten Herausforderungen spielen“, sagte Biden. „Die USA stehen bereit, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn Sie es wünschen“, so der amerikanische Präsident, der mit seiner Delegation gegenüber von Xi Platz genommen hatte. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien kritisch für das Wohl aller Länder, sagte Biden.

Chinas Staatschef Xi sagte, die Welt sei an einem „Wendepunkt“ angekommen. Der derzeitige Zustand der Beziehungen entspreche weder den fundamentalen Interessen der beiden Länder und ihrer Völker noch den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft. Die erwarte, dass die beiden Länder ihre Beziehungen vernünftig fortführten. „Als Führer von zwei großen Ländern müssen wir den richtigen Weg für die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China vorgeben, während wir uns vorwärtsbewegen“, sagte Xi Jinping. Die Beziehungen sollten auf eine höhere Ebene gehoben werden.

Auf den Live-Bildern vom Anfang der Begegnung war zu sehen, wie Xi Biden zur Begrüßung die Hand schüttelte. In seiner Begrüßungsansprache erinnerte er an das letzte persönliche Treffen der beiden vor fünf Jahren beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seither hätten beide über Videokonferenzen, Telefonate und Briefe miteinander kommuniziert. „Aber nichts davon ist ein Ersatz für ein Treffen von Angesicht zu Angesicht.“ Xi erinnerte an die fünf Jahrzehnte bilateraler Beziehungen und gab einen Ratschlag, was ein „Staatsmann“ tun sollte: „Er sollte auch darüber nachdenken, wie mit anderen Ländern und der weiten Welt umgegangen werden sollte.“ Er sei bereit für ein „freimütiges und tiefgehendes“ Gespräch.

Washington: Harter Wettkampf, aber keine Konfrontation

Es ist das erste Treffen seit dem Amtsantritt Bidens als Präsident im Januar 2021. Biden wollte in dem Gespräch die „klare“ Botschaft senden, dass die Vereinigten Staaten für einen „harten Wettkampf“ mit China bereit seien, aber nicht den Konflikt und die Konfrontation suchten, hatte sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan zuvor angekündigt. Außerdem wolle er klarstellen, dass alle Staaten, darunter die USA und China, unter denselben etablierten Regeln operieren sollten, ohne den Einsatz von Einschüchterung, Zwang und Aggression. Darüber hinaus werde Biden aber auch die Bereitschaft signalisieren, auf den Gebieten zusammenzuarbeiten, in denen die USA und China gleiche Interessen zum Wohl der Gemeinschaft verfolgten, etwa beim Klimawandel und der Gesundheitspolitik, sagte Sullivan.

Biden hatte zuvor davon gesprochen, dass sich die beiden Präsidenten darüber klar werden wollten, wo ihre „roten Linien“ liegen. Die Begegnung am Rand des Gipfels der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte, der am Dienstag beginnt, war erst vor wenigen Tagen bestätigt worden. Zuvor standen die Pandemie und die besonders strenge chinesische Null-Covid-Politik einem persönlichen Treffen entgegen. „Ich kenne ihn gut, er kennt mich. Es gibt wenige Missverständnisse“, hatte Biden vor dem Treffen gesagt.

Ein einfaches Gespräch dürfte er trotzdem nicht erwartet haben. Die Beziehungen sind wegen der chinesischen Bedrohung Taiwans so angespannt wie lange nicht. Allzu hoch waren die Erwartungen denn auch nicht, dass das erste persönliche Treffen zu konkreten Ergebnissen führen würde. Wie das Weiße Haus im Vorfeld deutlich machte, ging es Biden vor allem darum, den Dialog voranzubringen, nicht nur über die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten, sondern auch über Felder, in denen Möglichkeiten zur Kooperation gesehen werden. Dieser Austausch war zuletzt fast zum Erliegen gekommen. Früher habe es Hunderte von Dialogen zwischen den USA und China auf verschiedenen Ebenen gegeben, heute so gut wie keine mehr, sagen Politologen in Südostasien.

In der Region, in der neben dem G-20-Treffen in dieser Woche noch weitere ranghohe Gipfel stattfinden, ist die Sorge besonders groß, dass die Rivalität in einen offenen Konflikt münden könnte. Neben Taiwan bietet der Streit über Inseln und Seegebiete im Südchinesischen Meer Anlass zu Sorge. Der indonesische Präsident und G-20-Gastgeber Joko Widodo hatte davor gewarnt, dass die Rivalität der beiden Länder nicht zur Frontenbildung in der Region führen dürfte. Sie sollten nicht zulassen, „dass die aktuelle geopolitische Dynamik zu einem neuen kalten Krieg in unserer Region wird“, hatte Widodo gesagt. Der Indonesier hatte Biden schon vor dem Gespräch mit Xi getroffen.