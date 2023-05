Aktualisiert am

Schuldenstreit in Amerika : Der Verhandlungspoker geht weiter

Noch kein weißer Rauch: Kevin McCarthy (links) und Joe Biden am Dienstag im Oval Office Bild: EPA

Janet Yellens wichtigster Mitarbeiter heißt derzeit Dave Lebryk. Er ist Abteilungsleiter im Finanzministerium in Washington und verantwortet das größte Bezahlungssystem der Welt. Lebryk stellt sicher, dass jährlich sechs Billionen Dollar durch das „Treasury Department“ überwiesen werden: für Auszahlungen, Gehaltszahlungen und Ankäufe. Ein großer Bildschirm im Ministerium zeigt an, ob der Geldfluss glatt läuft. Grüne Felder bedeuten, die Transaktionen sind im Gange, gelb steht für potentielle Probleme – und bei rot besteht dringender Handlungsbedarf. Lebryks und Yellens Sorge ist, dass sich die Tafel in der kommenden Woche rot einfärbt.

Die Finanzministerin warnte am Montag noch einmal eindringlich, es sei sehr wahrscheinlich, dass ihr Ressort schon bald nicht mehr über genügend „Cash“ verfüge. Am 1. Juni drohe die Zahlungsunfähigkeit. Yellens Warnung kam unmittelbar bevor Präsident Joe Biden Kevin McCarthy, den Sprecher des Repräsentantenhauses, im Weißen Haus empfing, um eine Lösung im Schuldenstreit zu finden. Der Republikaner sprach nach der Unterredung von einem „produktiven Treffen“, fügte dann aber hinzu: „Wir haben noch keine Einigung erzielt.“