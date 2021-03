Nach Angriffen in Atlanta : Biden und Harris betonen Amerikas Rassismus-Problem

Joe Biden und Kamala Harris wollten ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen, als sie am Freitag ihren Terminplan umstellten und sich in Atlanta mit Vertretern der asiatisch-amerikanischen Community trafen. Amerikas Präsident und Vizepräsidentin besuchten die Stadt, nachdem am Dienstag ein weißer Mann acht Menschen in mehreren Massagesalons getötet hatte, darunter sechs Frauen mit familiären Wurzeln in asiatischen Ländern. Die Familien der Getöteten blieben „mit gebrochenen Herzen und unbeantworteten Fragen“ zurück, sagte der Präsident. Er und Harris sprachen mit Abgeordneten und Senatorinnen des Regionalparlaments, sowie mit Vertreterinnen von Nicht-Regierungsorganisationen wie dem „National Asian Pacific American Women's Forum“. Auch die Bürgermeisterin von Atlanta, die Demokratin Keisha Lance Bottoms, nahm an dem Treffen teil.

Biden hatte zuvor den Kongress aufgefordert, den „Covid-19 Hate Crimes Act“ zu verabschieden. Mit dem Gesetz sollen vor allem regionale Behörden darin unterstützt werden, sogenannte „hate crimes“, Hassverbrechen aus rassistischen und diskriminierenden Motiven, besser zu dokumentieren. Zur Zeit gibt es erhebliche Lücken bei der Information über rassistische und rechtsradikale Straftaten und Vergehen. Bundesweite Statistiken werden vor allem von Nichtregierungs-Organisationen und Medien zusammengetragen.

Angriffe nehmen zu

Biden und Harris betonten, es sei 2020 zu einem bedrohlichen Anstieg von Straftaten gegen „Asian Americans“ gekommen. Der Sammelbegriff wird für Amerikanerinnen und Amerikaner verwendet, die familiäre Wurzeln in asiatischen Ländern haben. Seit Beginn der Pandemie wurden im ganzen Land 3800 Straftaten und Vorfälle registriert, die die Nichtregierungs-Organisation „Stop AAPI Hate“ („Stoppt den Hass gegen Menschen aus Asien und von den pazifischen Inseln“) als rassistisch motiviert einstufte. Der öffentlich-rechtliche Radiosender PBS berichtete von einem Anstieg von über 150 Prozent. Laut der „Los Angeles Times“ handelte es sich zu 68 Prozent um Verbalattacken und zu 11 Prozent um körperliche Angriffe. Mehr als zwei Drittel der gemeldeten Aggressionen richteten sich demnach gegen Frauen. Der Großteil der Opfer sei mit 40 Prozent chinesischer Herkunft, so die Zeitung. Allein in New York stieg die Zahl der angezeigten mutmaßlich rassistischen Straftaten laut der „New York Times“ von drei im Vorjahr auf 28 angezeigte Fälle 2020.

Während seines letzten Amtsjahres als Präsident hatte Donald Trump das Corona-Virus immer wieder als „China-Virus“ und mehrfach auch als „Kung Flu“ bezeichnet. Auch in anderen Ländern wie Großbritannien, gibt es seit dem Beginn der Pandemie einen Anstieg von Straftaten gegen Asiaten.

Biden: Ängste ernst nehmen

Biden sagte, dass die Ängste asiatischer Amerikanerinnen ernst genommen werden müssten. Deren Sicherheitsgefühl werde durch Taten wie die in Atlanta verletzt: „Was immer das Tatmotiv ist, wir wissen, dass zu viele asiatische Amerikaner sich Sorgen machen, wenn sie die Straße entlang gehen, und dass sie während des vergangenen Jahres jeden Morgen aufgewacht sind und das Gefühl hatten, dass ihre und die Sicherheit ihrer Lieben auf dem Spiel stehen. Sie wurden angegriffen, beschuldigt, zu Sündenböcken gemacht und belästigt. Sie wurden verbal attackiert, körperlich angegriffen, getötet“, sagte Biden.