Biden und Afghanistan : Hat der Präsident die Lage unter Kontrolle?

Während die Situation am Flughafen von Kabul weiter chaotisch und gefährlich ist, versichert Präsident Joe Biden, dass die Evakuierung mit größter Präzision ausgeführt werde. An seiner Darstellung erhebt eine Korrespondentin in Kabul jedoch Zweifel.

„Wir werden Sie nach Hause holen“, versprach Joe Biden am Freitag im Weißen Haus allen Amerikanern, die noch in Afghanistan festsitzen. Jeder Bürger, der in die Heimat wolle, werde ausreisen können, versicherte der Präsident. Gleichzeitig gab er zu, dass man sich auf einer extrem gefährlichen Mission befinde, und setzte hinzu: „Ich kann nicht versprechen, was das Endresultat sein wird.“ Biden sprach eine halbe Stunde lang vor Reportern, nachdem er eine geplante Wochenend-Reise abgesagt hatte. Während Bilder von verzweifelten Menschenmengen am Hamid-Karzai-Flughafen in Kabul um die Welt gehen, versuchte er, Zuversicht zu verbreiten und den Eindruck eines geordneten Vorgehens zu erwecken. Biden sagte, das einzige Land, das eine so „machtvolle“ Evakuierungs-Operation auf die Beine stellen könne, wie sie zur Zeit in Kabul laufe, seien die Vereinigten Staaten. Es handele sich um eine nie dagewesene Anstrengung, die mit „Präzision“ ausgeführt werde.

Dass die Flüge aus dem Land zuletzt für mehr als acht Stunden ausgesetzt worden waren, habe an einem Rückstau von Tausenden Menschen auf der amerikanischen Militärbasis in Qatar gelegen, sagte er. Nun sollen Stützpunkte in anderen Ländern geöffnet werden. Seit dem 14. August hätten die Amerikaner mehr als 13.000 Personen aus dem Land geholt – darunter auch afghanische Helfer und Personen, die sich durch die Taliban in besonderer Gefahr befänden. Der NATO zufolge konnten durch die bisherigen Evakuierungen aller Länder insgesamt 18.000 Menschen ausreisen.

Erst die Arbeit, dann die Kritik

Biden reagierte abermals auf Nachfragen nach Zeitpunkt und Planung des Abzugs. Es werde später noch genug Zeit sein, seine Entscheidungen und das Vorgehen zu kritisieren, sagte er. Nun gehe es darum, „den Job zu erledigen“. Man habe den Taliban klar gemacht, dass „jeglicher Angriff auf unsere Truppen oder Blockade unserer Operation eine unmittelbare und machtvolle Reaktion nach sich ziehen“ werde, sagte Biden. Der Präsident bestätigte allerdings auch, dass seine Regierung nicht wisse, wie viele Amerikaner sich noch in Afghanistan aufhielten. Bürger im Ausland sollen sich registrieren, doch viele geben nicht an, wenn sie ein Land wieder verlassen. Man arbeite daran, die genaue Zahl der Amerikaner in Afghanistan zu ermitteln, versicherte Biden. Die amerikanischen Soldaten würden im Land bleiben, bis alle Bürger evakuiert seien.

„Nach unserem Erkenntnissen lassen die Taliban an den Checkpoints alle Leute in den Flughafen, die einen amerikanischen Pass vorzeigen“, sagte der Präsident zur Situation in Kabul. Anders sei es mit Menschen, die nicht einen solchen Pass hätten und sich in die chaotische Menge vor dem Flughafen begäben. Auf die Frage, was er afghanischen Helfern der Alliierten zu sagen habe, sagte Biden: „Wir wollen, dass Sie zum Flughafen kommen können. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, und wir werden alles versuchen, Sie da hin zu kriegen. Wir müssen Sie da 'raus kriegen.“ Man werde „jede Möglichkeit nutzen“, um die Evakuierungen weiterzuführen. Dass alle Botschaftsangehörigen das Land hätten verlassen können, sei den Verhandlungen mit den Taliban geschuldet. Die Verhandlungen gingen weiter und man sei in „ständigem Kontakt“ mit den Islamisten.