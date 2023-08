US-Präsident Joe Biden hat die Veröffentlichung eines Polizeifotos seines Amtsvorgängers Donald Trump nur knapp kommentiert. „Ich habe es im Fernsehen gesehen“, sagte Biden am Freitag am Rande eines Urlaubsaufenthaltes an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er von dem Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht: „Gut aussehender Typ. Wundervoller Typ.“ Näher ging Biden auf das Foto nicht ein.

Der frühere US-Präsident Trump hatte am Donnerstagabend nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia in einem Gefängnis erscheinen müssen, um sich dort den Behörden zu stellen. Bei dem Termin im Bezirksgefängnis in Atlanta wurden seine Personalien aufgenommen – und es wurde auch ein Polizeifoto von dem Republikaner gemacht, der bei der Wahl 2024 abermals für das Präsidentenamt antreten möchte.

Trump nutzte das beispiellose Foto direkt für den Wahlkampf und veröffentlichte es in sozialen Netzwerken. Trump stellt sich selbst als Opfer einer politisch motivierten „Hexenjagd“ dar.

Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen. Trump ist der erste Ex-Präsident des Landes, der wegen einer Anklage im Gefängnis vorstellig werden musste und von dem ein Polizeifoto aufgenommen wurde.