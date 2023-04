Hollywood führt Regie: In einem Video voller Pathos verkündet Amerikas Präsident Joe Biden, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren will.

Lasst uns die Arbeit erledigen. Ich weiß, dass wir es können“, sagt Joe Biden am Ende das Drei-Minuten-Videos. Mit viel Pathos, aber auch düsteren Szenen verkündet der amerikanische Präsident am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit. Es ist an all jene gerichtet, die Bedenken dagegen haben, dass der 80 Jahre alte Demokrat noch einmal antritt. Bidens Antwort in dem Video, in dem Hollywood Regie führte, lautet: Es geht nicht um ihn. Es geht um die Demokratie in Amerika, die weiterhin gefährdet ist.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Bilder des Sturms auf das Kapitol stehen am Anfang. Schnitt. Nun sind Demonstranten vor dem Supreme Court zu sehen, die gegen das Abtreibungsurteil vom Sommer 2022 protestieren. Nichts sei wichtiger als Freiheit, sagt Biden aus dem Off. Der Kampf um die Demokratie habe im Zentrum seiner ersten Amtszeit gestanden: die Verteidigung der Freiheitsrechte und der Chancengleichheit. Diese Grundwerte seien bedroht durch die „Maga-Republikaner“. Eingeblendet wird ein Bild der Abgeordneten Marjorie Taylor-Greene, der schrillsten Stimme des Trumpismus, sowie von Donald Trump, der Ron DeSantis auf die Schulter klopft – eine historische Aufnahme der beiden republikanischen Rivalen vor ihrem Zerwürfnis.

Die Botschaft der Bildauswahl: Noch steht nicht fest, mit wem es Biden im Wahlkampf 2024 zu tun bekommt: abermals mit Trump, der dann 78 Jahre alt sein wird? Oder mit dem 44 Jahren alten Gouverneur von Florida, den man den „Trump mit Hirn“ nennt? Doch das ist im Grunde einerlei: Trumpismus ist Trumpismus. Radikal und gefährlich für die amerikanische Demokratie. Es drohten Kürzungen der Sozialhilfe, Steuererleichterungen für Reiche, die Gängelung der Frauen in Fragen der Familienplanung. Zudem: Bücherverbote und staatliche Repressionen gegen die LGBTQ-Community. Schließlich: Einschränkungen des Wahlrechts. So stellt sich Biden gegen die von seinem Vorgänger geschaffene Bewegung, ganz gleich von wem sie angeführt wird: von Trump, dem Original, oder der vermeintlich gemäßigteren Variante DeSantis, der sich vornehmlich als Kulturkämpfer stilisiert.

Viele Demokraten sind gegen eine abermalige Kandidatur

Vor vier Jahren, als Biden seine erste Kandidatur angekündigt hatte, habe er gesagt, man befinde sich in einer „Schlacht um die Seele Amerikas“. Das sei immer noch so. Es sei nicht die Zeit für Selbstgefälligkeiten. Schaut auf die Substanz, soll das heißen. Nicht auf die B-Note, also seine Alterserscheinungen, die große Teil der eigenen Anhängerschaft zweifeln lassen, ob er der Aufgabe noch gewachsen ist. Eine Umfrage hatte vor wenigen Tagen ergeben, dass nur 47 Prozent der Demokraten eine abermalige Kandidatur Bidens unterstützen.

Im Weißen Haus ist man mit dieser Zahl ebenso vertraut wie mit den allgemein tiefen Zustimmungswerten für seine Politik. Doch machen seine Berater eine andere Rechnung auf. Der Amtsinhaber werde in der eigenen Partei keine ernsthaften Herausforderer haben. Bisher sind nur zwei Randfiguren ins Rennen eingestiegen. Während für Biden also der Weg zum Nominierungsparteitag in Chicago im Sommer 2024 ein Spaziergang werden soll – vorausgesetzt, seine Gesundheit spielt mit –, könnte es bei den Republikanern bis zum Parteitag in Milwaukee zu einer Schlammschlacht kommen.

Aus dieser werde aus Sicht der Biden-Leute der siegreiche Kandidat beschädigt herauskommen. Das setzt wiederum voraus, dass DeSantis wirklich antritt. Sein jüngster Rückfall in den Umfragen hatte daran zuletzt Zweifel aufkommen lassen. Traut er sich in den Ring? Oder kneift er und setzt lieber auf seine Chance in der Nach-Trump-Ära? Anderen Bewerbern werden gegen Trump keine Chancen gegeben. So oder so: Der frühere Präsident wird sich zudem im Wahlkampf mit mehreren Strafsachen zu befassen haben. Diese werden nicht nur seinen Kundgebungskalender stören. Sie dürften auch moderate Republikaner und unabhängige Wähler verschrecken.

Harris ist im Video präsent, kommt aber nicht zu Wort

Und genau darauf setzt das Biden-Team: Vor die Wahl zwischen dem Amtsinhaber und seinem Vorgänger gestellt, werde es gelingen, die Anti-Trump-Wählerkoalition aus dem Jahr 2020 noch einmal zu mobilisieren. In den Kongresswahlen im vergangenen Jahr half dabei die Abtreibungsdebatte, die nicht zufällig ihren Widerhall in dem Video erhielt. Auch 2024 dürften die politisch unabhängigen weiblichen Wähler in den Vorstädten vieler Swing­states den Ausschlag geben.

Vizepräsidentin Kamala Harris, die in den vergangenen zwei Jahren ziemlich unsichtbar war, ist in dem Video recht präsent. Zu Wort kommt sie freilich nicht. Auch Ketanji Brown Jackson, die von Biden nominierte erste afroamerikanische Verfassungsrichterin, wird eingeblendet. Die Stammwählerschaft wird auch bedient: Immer wieder ist Biden im Gespräch mit afroamerikanischen Bürgern zu sehen. Dieser Wählergruppe hatte er 2020 seine Nominierung zu verdanken. Auch 2024 benötigt er sie.

Er stelle sich zur Wiederwahl, weil er Amerika kenne, sagt Biden. Das erinnerte an Angela Merkels Sie-kennen-mich aus dem Bundestagswahlkampf 2013 – gleichsam auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Nun also: Joe, der gute Mensch aus Scranton, Pennsylvania. In der Wahl 2024 geht es auch um eine Charakterfrage. Er wisse, sagt Biden, dass die Amerikaner „gut und anständig“ seien, an „Ehrlichkeit und Respekt“ glaubten und andere „mit Würde“ behandelten – kurzum: ein Land, in dem Hass keinen Platz habe.