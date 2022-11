Biden trifft Xi : Amerikas rote Linien und Chinas gefährliche Stürme

Xi Jinping und Joe Biden am 17. Februar 2012 in Los Angeles Bild: AFP

Als Xi Jinping 2017 zum ersten Mal den damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump traf, wurde er in Florida mit militärischen Ehren empfangen und auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago fürstlich bewirtet. Seine erste persönliche Begegnung mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden findet an diesem Montag dagegen ohne Pomp auf neutralem Boden vor Beginn des G-20-Gipfels in Indonesien statt.

Biden hat seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 fünfmal mit Xi telefoniert beziehungsweise per Videoschalte konferiert. Beide kennen einander seit vielen Jahren. 2011 waren sie – seinerzeit als Vizepräsidenten – erstmals zu einem persönlichen Kennenlernen in China zusammengetroffen. Damals brachte Biden die Kunde mit zurück nach Washington, man werde „alle Hände voll zu tun haben mit dem Kerl“, der seinerzeit gesetzt war, zum Staats- und Parteichef in Peking aufzusteigen.

Elf Jahre später wird Biden nach den Worten seines Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan „direkt und unumwunden wie immer“ mit Xi reden und das Gleiche von Xi erwarten. Das Treffen folgt auf zwei bedeutende Ereignisse: Xi hat auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei im Oktober alle moderaten Kräfte aus den Führungsgremien des Landes verdrängt und sich allein mit Gefolgsleuten umgeben. In seiner Parteitagsrede geißelte Xi die amerikanische Chinapolitik, ohne Amerika zu nennen, als „Erpressung, Eindämmung, Blockade und maximalen Druck“. Er schwor sein Land auf „gefährliche Stürme“ ein, was sich ebenfalls auf die Rivalität der Großmächte bezieht.

„Missverständnisse und Fehlkalkulationen vermeiden“

Die amerikanische Regierung wiederum hielt in ihrer im Oktober veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie fest, China sei „das einzige Land, das sowohl die Absicht verfolge, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch zunehmend die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologischer Macht, das Ziel zu erreichen“.

Biden selbst bekräftigte in einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche, er strebe im Verhältnis zu China einen Wettbewerb und nicht etwa einen Konflikt an. Er wolle mit Xi darüber reden, was für Washington „rote Linien“ seien und er wolle verstehen, was für China „wichtige nationale Interessen“ seien, um zu sehen, ob diese miteinander kollidierten und wie ein solcher Konflikt gegebenenfalls gelöst werden könne. Auf Nachfrage hob er hervor, er sei nicht bereit, grundsätzliche Konzessionen zu machen.

Xi wiederum hatte kürzlich in einer Grußbotschaft für eine Galaveranstaltung in New York seine Bereitschaft bekundet, „mit den Vereinigten Staaten zu arbeiten, um den richtigen Weg zu finden, miteinander auszukommen“. Das Außenministerium in Peking gab am Freitag als Ziel von Xis Treffen mit Biden aus, „Missverständnisse und Fehlkalkulationen zu vermeiden“. Zugleich stellte der Sprecher klar, dass Peking bei „Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen“ keine Zugeständnisse machen werde.

Als Zeichen des guten Willens kann man werten, dass Chinas Klimabeauftragter Xie Zhenhua seinen amerikanischen Amtskollegen John Kerry beim UN-Klimagipfel in Ägypten zu „informellen Beratungen“ traf, obwohl Peking diesen Gesprächskanal nach dem Taiwanbesuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August demonstrativ blockiert hatte.

Es wird erwartet, dass die militärisch angespannte Lage in der Straße von Taiwan im Zentrum des Gesprächs in Indonesien stehen wird. Biden werde aber auch Handelsfragen, die Menschenrechtslage in Hongkong und Xinjiang sowie Nordkorea und Chinas Beziehungen zu Russland ansprechen, heißt es in Washington. Peking könnte Maßnahmen thematisieren, die es als Eindämmungspolitik betrachtet, wie amerikanische Exportbeschränkungen für bestimmte Hochtechnologie.

„Felsenfest“ an Moskaus Seite

Biden wiederholte, die amerikanische Taiwan-Doktrin habe sich nicht verändert. Im Nationalen Sicherheitsrat wird stets hervorgehoben, Washington stehe zur Ein-China-Politik und trete unverändert dafür ein, dass es keine einseitigen Änderungen am Statuts quo in der Taiwan-Frage gebe. Tatsächlich aber hat Biden inzwischen viermal geäußert, dass Washington Taipeh militärisch verteidigen würde, falls Peking die Insel angreife. Faktisch hat die Biden-Administration damit die strategische Ambiguität aufgegeben, an die sich Washington in der Frage jahrzehntelang mit dem Ziel hielt, China und Taiwan im Unklaren über seine Reaktion auf eine Invasion zu lassen.

Am Mittwoch antwortete Biden ausweichend auf die Frage, ob er die militärische Beistandssicherung für Taiwan Xi gegenüber bekräftigen werde: Er werde die Unterhaltung mit Xi führen, sagte er. Nicht mit Medienvertretern sollte das heißen.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf Amerika am Freitag abermals vor, „die Taiwan-Frage zu nutzen, um China einzudämmen“. Washingtons Ankündigung, Taiwan über den Verlauf des Treffens zwischen Biden und Xi informieren zu wollen, bezeichnete er als „ernsten Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip“.

In Reaktion auf eine Äußerung Bidens, wonach China „ein wenig auf Distanz“ zu Russland gegangen sei, sagte der Sprecher, Peking stehe „felsenfest“ an Moskaus Seite. In seinem ersten Telefonat nach dem Parteitag hatte Außenminister Wang Yi seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow versichert, China strebe eine Vertiefung der Beziehungen an. Während des Treffens mit Biden wird aufmerksam verfolgt werden, ob Xi seine Aussage aus dem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt, wonach die internationale Gemeinschaft „den Einsatz von Atomwaffen oder die Drohung damit“ ablehnen müsse.

Das war als Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin verstanden worden. Allerdings erwähnte Xi Russland in seiner Mitteilung mit keinem Wort und ließ damit Raum für die in China verbreitete russische Propaganda, wonach nicht Russland, sondern die Ukraine den Einsatz einer schmutzigen Bombe plane.