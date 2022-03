Biden spricht mit Xi : Auf wessen Seite steht China jetzt?

Aktualisiert am

Chinesische Staatsmedien zeigen inzwischen Bilder zerstörter Städte in der Ukraine. Eine Wende ist das noch nicht – aber was kann man daraus ablesen? Joe Biden drängt Peking zu einer klaren Haltung.

Der amerikanische Präsident Joe Biden Mitte November 2021 in einer Schalte mit Chinas Machthaber Xi Jinping Bild: AFP

Nach der fast zweistündigen Videokonferenz der Präsidenten Amerikas und Chinas beeilte sich Peking am Freitag, die Deutung des Gesprächs zu bestimmen. Bevor Washington seine Lesart der Unterredung verbreitete, hieß es im chinesischen Staatsfernsehen, Xi Jinping habe geäußert, als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und wichtigste Volkswirtschaften der Welt sollten beide Staaten Anstrengungen für den Weltfrieden unternehmen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Zu Wochenbeginn hatte Washington den Ton vorgegeben und Peking in die Defensive gebracht. Das war vor dem Treffen von Joe Bidens Nationalem Sicherheitsberater Jake Sullivan mit Yang Jiechi, dem ranghöchsten Außenpolitiker Chinas, in Rom. Ihr konkretes Anliegen hatte die amerikanische Regierung auch vor dem Gespräch der Präsidenten noch einmal deutlich gemacht: Außenminister Antony Blinken unterstrich, wie beunruhigt Washington darüber sei, dass Peking erwäge, Moskau im Ukraine-Krieg direkt mit Waffenlieferungen zu unterstützen – was Peking bestreitet.