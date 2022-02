Scholz in Washington : Biden: Russische Ukraine-Invasion wäre Aus für Nord Stream 2

Ein russischer Einmarsch in die Ukraine würde nach den Worten von US-Präsident Joe Biden das Aus für die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Biden sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag im Weißen Haus, im Fall einer russischen Invasion der Ukraine „wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen“. Auf die Frage, wie er das bei einem Projekt unter deutscher Kontrolle bewerkstelligen wolle, sagte Biden: „Ich verspreche Ihnen, dass wir es schaffen werden.“

Scholz erwähnte Nord Stream 2 bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus nicht namentlich. Der SPD-Politiker betonte bei der Pressekonferenz abermals, mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine seien intensiv vorbereitet worden. Es gehöre dazu, dabei nicht alles zu benennen, um Moskau nicht alle Pläne vorab offenzulegen. Scholz versprach aber: „Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.“ Die transatlantischen Partner seien in der Frage vereint und würden die gleichen Schritte unternehmen. Diese würden sehr hart für Russland: „Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. „Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun.“ Diese Botschaft sei aus seiner Sicht auch in Russland angekommen.

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. In den USA gibt es seit Jahren massive Kritik an dem Projekt, die seit der Eskalation der Ukraine-Krise noch einmal erheblich zugenommen hat. Für Irritationen sorgt auch die Weigerung Berlins, Waffen an die Ukraine zu liefern. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne. Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in die Ukraine plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Biden: „Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen“

Mit Blick auf das deutsch-amerikanische Verhältnis sagte Biden, Deutschland genieße das vollkommene Vertrauen der USA. „Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte Biden auf eine Frage nach der Zuverlässigkeit Deutschlands in der Ukraine-Krise. Deutschland habe das volle Vertrauen der Vereinigten Staaten. „Deutschland ist einer unserer wichtigsten Verbündeten in der Welt. An der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten gibt es keinen Zweifel“, sagte Biden weiter. „Ich habe überhaupt keinen Zweifel an Deutschland.“

Russland verstärkt nach US-Angaben weiter seine Truppen an der Grenze zur Ukraine. Sogar über das Wochenende habe Russland mehr Soldaten an die Grenze zur Ukraine und zu Belarus entsendet, sagt ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Russland habe deutlich mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen und es würden ständig mehr dort. Es scheine so, dass keine der russischen Streitkräfte direkt auf die östliche Flanke der Nato gerichtet sei.