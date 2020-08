Wahlkampf in Amerika : Biden reist nicht zum Nominierungsparteitag in Milwaukee

Der designierte amerikanische Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird wegen der Corona-Pandemie nicht zum Parteitag der Demokraten nach Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin reisen. Biden werde seine Rede zur Nominierung im amerikanischen Bundesstaat Delaware halten, wo er zuhause ist, erklärte die Demokratische Partei am Mittwoch. Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Auch andere Redner bei dem Parteitag würden nicht nach Milwaukee reisen, hieß es.

Wegen befürchteter Gesundheitsrisiken hatten die Demokraten den ursprünglich für Juli geplanten Parteitag bereits auf August verschoben und später angekündigt, die Versammlung weitgehend digital abzuhalten. Der Parteitag ist für den 17. bis 20. August geplant.

Normalerweise nehmen an der mehrtägigen Veranstaltung Tausende Menschen teil, darunter Delegierte und Journalisten. Auch die Republikaner haben ihre Planungen für den Parteitag Ende August wegen der Corona-Pandemie umgeworfen.

Biden will bei der Wahl am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Mit welcher möglichen Stellvertreterin Biden in die Wahl ziehen will, ist noch unklar. Der 77 Jahre alte Politiker gilt seit April nach dem Ausscheiden seiner Mitbewerber bereits als designierter Kandidat der Demokraten. Anfang Juni hatte er sich nach eigenen Angaben bei Vorwahlen die nötigen Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Biden war unter Präsident Barack Obama Vizepräsident.

Die offizielle Nominierung des Präsidentschaftskandidaten und seine Nominierungsrede sind für gewöhnlich Höhepunkte eines jeden Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten. Die Pandemie stellt die Parteien in diesem Jahr aber vor beispiellose Herausforderungen. Biden hat bereits angekündigt, keine große Wahlkampfveranstaltung abhalten zu wollen.

Wo wird Trump seine Nominierungsrede halten?

Präsident Donald Trump, der sich für eine zweite Amtszeit wiederwählen lassen will, hatte im Juni nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause wieder eine Wahlkampfveranstaltung vor tausenden Anhängern abgehalten. Der Auftritt in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma wurde aber scharf kritisiert und zog deutlich weniger Anhänger an als erwartet. Seitdem hat Trump keine weitere Veranstaltung dieser Art abgehalten.

Wo und wie Trump seine Nominierungsrede halten wird, ist unklar. Ursprünglich wollte der Amtsinhaber die Rede Ende August beim Nominierungsparteitag seiner Republikaner in Charlotte im Bundesstaat North Carolina halten. Weil der dortige Gouverneur strikte Coronavirus-Auflagen durchsetzen wollte, verlegte Trump den Nominierungsteil des Parteitags kurzerhand nach Jacksonville im Bundesstaat Florida.

Angesichts der dann dort rasant steigenden Infektionszahlen wurden die Pläne aber Ende Juli wieder geändert. Am Mittwoch brachte Trump die Möglichkeit ins Spiel, die Rede im Weißen Haus zu halten. Das wäre ein Traditionsbruch: Für gewöhnlich sind Wahlkampfauftritte am Amtssitz des Präsidenten tabu.