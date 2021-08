China reagiert erbost : Biden-Regierung genehmigt Waffen-Verkauf an Taiwan

Amerika will Taiwan 40 Panzerhaubitzen im Wert von etwa 750 Millionen Dollar liefern. Das freut die Regierung in Taipeh – und verärgert Peking.

Die amerikanische Regierung hat erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden einem Rüstungsgeschäft mit Taiwan zugestimmt. Sie informierte am Mittwoch den Kongress über den potentiellen Verkauf von 40 Panzerhaubitzen vom Typ M109A6 Paladin im Wert von etwa 750 Millionen Dollar. China reagierte erwartungsgemäß erbost auf die Nachricht. Man behalte sich „legitime und notwendige Gegenmaßnahmen“ vor, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Washington schade mit der Genehmigung des Waffengeschäfts „in ernster Weise den chinesisch-amerikanischen Beziehungen und der Stabilität in der Taiwanstraße“ und sende „ein falsches Signal“ an Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan. In der Vergangenheit hatte China mit Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen wie Boeing und Lockheed Martin auf Waffenlieferungen an Taiwan reagiert.

Dank aus Taipeh

Die Regierung in Taipeh dankte den Amerikanern für die fortgesetzte Unterstützung. Die „Defensivwaffen“ würden die Verteidigungsfähigkeit des Landes, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit Taiwans stärken, „Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten“, sagte ein Sprecher der taiwanischen Präsidentin.

Im Taiwan Relations Act von 1979 haben die Vereinigten Staaten sich verpflichtet, Taipeh mit so vielen Waffen und Dienstleistungen zu versorgen, wie für die Verteidigung der Insel notwendig seien. Anlass für das Gesetz war die diplomatische Anerkennung der Volksrepublik China durch die Vereinigten Staaten, die mit einem Abbruch der offiziellen Beziehungen zu Taipeh einherging, weil beide Regierungen für sich in Anspruch nahmen, China zu vertreten.

Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen vier Jahren Rüstungslieferungen an Taiwan im Wert von insgesamt 18 Milliarden Dollar genehmigt. Unter Präsident Barack Obama waren es in zwei Amtszeiten 14 Milliarden Dollar. Schon vor der Genehmigung für den Verkauf der Haubitzen hatte Joe Biden eine weiter enge militärische Zusammenarbeit mit Taiwan signalisiert, unter anderem durch zweimalige Landungen eines amerikanischen Militärflugzeugs auf der Insel und mittels regelmäßiger Durchfahrten amerikanischer Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße.

Taiwan sieht sich mit einer militärischen Bedrohung durch Peking konfrontiert. In den vergangenen Monaten sind chinesische Kampfflugzeuge fast täglich und in immer größeren Formationen in die taiwanische Luftverteidigungszone hineingeflogen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte jüngst, jeder Versuch, eine Unabhängigkeit der Insel zu erreichen, werde „entschlossen zerschmettert“. Es sei die „historische Aufgabe der Kommunistischen Partei“, eine „Wiedervereinigung“ Taiwans mit dem Festland zu erreichen.

China kündigte derweil weiträumige Militärübungen im Südchinesischen Meer von diesem Freitag bis kommenden Dienstag an. Es reagiert damit auf ein Großmanöver des amerikanischen Indo-Pazifik-Kommandos mit britischen, australischen und japanischen Streitkräften.