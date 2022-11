G20 und Vorfall in Polen : Raketeneinschlag auf dem Gipfel

Der Optimismus über eine breite Verurteilung des Kriegs in der Ukraine beim G-20-Gipfel auf Bali ist am Mittwoch vorerst der Ernüchterung gewichen. Der Raketeneinschlag in Polen mit zwei Toten überschattet das Treffen, bei dem es am zweiten und letzten Tag am Mittwoch um Fragen wie den Klimawandel und die digitale Transformation gehen sollte.

„In dem Moment, als die Welt beim G20 zusammenkam, um eine Deeskalation anzumahnen, entschied Russland, in der Ukraine weiter zu eskalieren“, sagte der amerikanische Präsident am Mittwoch auf Bali vor Journalisten. Zuvor hatte Biden mit den Vertretern der G7 und anderen NATO-Ländern ein außerplanmäßiges Krisentreffen abgehalten.

In einer Stellungnahme drückten die Teilnehmer den Familien der Opfer in Polen und der Ukraine ihr Beileid aus und sagten dem Land ihre „volle Unterstützung und Hilfe bei der andauernden polnischen Untersuchung“ an. „Wir sind uns einig, in einem engen Austausch zu bleiben, um die angemessenen nächsten Schritte zu bestimmen, während die Untersuchung voranschreitet“, hieß es.

Biden soll von Rakete des Systems S-300 gesprochen haben

Bei der Explosion in einem polnischen Ort etwa sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Polen hatte mitgeteilt, es handele sich um eine Rakete aus russischer Produktion. Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Dies soll Biden am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei dem Treffen den anderen Staats- und Regierungschefs der G7 und NATO auf Bali mitgeteilt haben. Er soll demnach von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben.

Auf die Frage, ob die Spekulationen über eine russische Rakete verfrüht seien, antwortete Biden der Presse: „Es gibt vorläufige Informationen, die dem widersprechen.“ Er wolle dies noch nicht bestätigen, bis die Untersuchung komplett beendet sei. „Der Flugbahn zufolge ist es unwahrscheinlich, dass sie aus Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen.“ Biden verurteilte die jüngsten russischen Attacken Angriffe auf die Ukraine entschieden. „Während wir uns trafen, gab es Dutzende Raketenangriffe in der Westukraine“, sagte er. Russland hatte nach Kiewer Angaben zuletzt von mehr als 90 Raketen und Marschflugkörpern gesprochen, die auf ukrainisches Territorium niedergegangen seien.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda sein Beileid und das Mitgefühl der Bürger ausgesprochen. „Dies ist ein schrecklicher Vorfall. Es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, was diese Zerstörung angerichtet hat“, sagte Scholz in einer Stellungnahme an die auf Bali anwesenden deutschen Journalisten. Gleichzeitig finde ein unveränderter Krieg Russlands gegen die Ukraine statt. Raketenangriffe seien überall in der Ukraine zu verzeichnen, es würden Elektrizitätswerke, Umspannleitungen und die Wasserversorgung getroffen. „Das ist keine akzeptable Form der Kriegsführung in diesem ohnehin ungerechtfertigten Krieg“, sagte Scholz. Dies finde auch statt, während die G20 gemeinsam zum Ausdruck gebracht hätten, dass der Krieg beendet und Russland seine Truppen zurückziehen und die brutalen Attacken einstellen sollte.

Scholz verwies darauf, dass die auf Bali versammelten Länder der NATO und G7 sich abgestimmt hätten. „Wir sind hier heute Morgen zusammengekommen, haben das sorgfältig besprochen. Es ist wichtig, dass jetzt alle gemeinsam das tun, was jetzt notwendig ist“, sagte Scholz. Das sei zunächst die sorgfältige Aufklärung und die Aussendung der Botschaft, dass „diese unveränderten Aggressionen gegen die Ukraine, diese furchtbare brutale Kriegsführung beendet werden“ müsse.

Biden hatte dem Land zuvor die volle Unterstützung der Partnerländer zugesagt. Die Vereinigten Staaten würden alles tun, um ihnen die Möglichkeit zur Selbstverteidigung zu geben. Er habe die in Bali anwesenden G-7-Führer und NATO-Mitglieder über seine Gespräche mit dem polnischen Präsidenten Duda und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg informiert. Alle Teilnehmer am Tisch seien sich einig gewesen. Dabei waren die Staats- und Regierungschefs aus den Vereinigten Staaten, der EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada sowie Spaniens und der Niederlande.

Biden kündigte nächste Schritte an, über die nun gesprochen werde. Auf die Frage, ob der Artikel 4 und 5 des NATO-Vertrages, die den Bündnisfall im Fall des Angriffs auf ein Vertragsland festlegen, angewendet werden, sagte Biden, dass die Botschafter der Länder als Nächstes zusammenkommen und weitere Schritte festlegen würden. Danach schloss er sich wieder dem planmäßigen G-20-Programm an.