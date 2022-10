Biden über Putin : „Er hat sich einfach total verkalkuliert“

Aktualisiert am

Joe Biden sagt, er halte Putin eigentlich für einen „rationalen Akteur“. Dass der ein Russland will, „das alle russischsprachigen Menschen vereint“, nennt Amerikas Präsident indes „irrational“.

Der amerikanische Präsident Joe Biden am Dienstag in Washington Bild: AP

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhebliche Fehleinschätzungen im Ukrainekrieg bescheinigt. Er halte Putin eigentlich für einen „rationalen Akteur“, beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich der Kreml-Chef aber „erheblich verkalkuliert“, sagte Biden dem Fernsehsender CNN in einem Interview, das am Dienstag zunächst in Auszügen veröffentlicht wurde.

Putin habe vor allem den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Besatzer unterschätzt, sagte Biden. „Er dachte, er würde mit offenen Armen empfangen werden“, sagte Biden. „Ich denke, er hat sich einfach total verkalkuliert.“ Putin wolle ein Russland schaffen, „das alle russischsprachigen Menschen vereint“, kritisierte Biden. Diese Vorstellung halte er für „irrational“.

Nach den massiven russischen Angriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte hatte Biden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag weitere Militärhilfe versprochen. Er sicherte Selenskyj in einem Telefonat zu, „die Ukraine weiterhin mit allem zu versorgen, was sie für ihre Verteidigung benötigt“. Angesichts der russischen Drohungen mit einem möglichen Einsatz von Atomwaffen hatte Biden vergangene Woche zudem vor der Gefahr eines „Armageddon“ gewarnt.