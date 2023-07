Aktualisiert am

An der Grenze setzt Biden auf Zuckerbrot und Peitsche

Die massenhafte illegale Migration in die USA beschäftigt Joe Biden seit seinem Amtsantritt. Nun kann die Regierung erstmals Erfolge vorweisen. Doch den Amerikanern reicht das noch nicht.

Migranten an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko im Mai 2023 Bild: AFP

Für Joe Biden gab es seit seinem Amtsantritt ein Dauerthema, das er nicht abschütteln konnte: die illegale Migration an der Südgrenze der Vereinigten Staaten. Nach zweieinhalb Jahren gibt es nun zum ersten Mal Hinweise darauf, dass der amerikanische Präsident aufatmen kann. Bislang war Bidens Bilanz mau. Er versprach eine geordnete, menschenwürdige Migration, doch die Zahlen ließen auf das genaue Gegenteil schließen.

Schon in den ersten sechs Monaten im Amt gab es so viele illegale Grenzübertritte wie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr. Und auch danach wurden es nicht weniger, sondern mehr, bis im Dezember 2022 schließlich mehr als eine Viertelmillion Menschen versuchte, abseits der Grenzübergänge in die Vereinigten Staaten zu gelangen.

Dieser Entwicklung hat die Regierung mit ihrer Wende in der Migrationspolitik nun offenbar vorerst Einhalt geboten. Laut Daten des Heimatschutzministeriums sind illegale Einreisen an der Südgrenze seit Mai um mehr als siebzig Prozent zurückgegangen. Die Zahl der täglichen Übertritte lag im ersten Monat demnach im Schnitt bei rund 3300 – im Gegensatz zu mehr als 10.000 in den Monaten zuvor.

„Der Plan der Regierung ist wie erwartet aufgegangen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Man werde jedoch „wachsam bleiben“ und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Der Vergleich der Grenzübertritte ist insofern nicht auf Dauer aussagekräftig, weil die Zahl in den Tagen vor den neuen Migrationsregelungen noch einmal signifikant gestiegen war. Im März 2022 gab es im Schnitt nur 7100 illegale Grenzübertritte.

Ende von „Title 42“

Eigentlich hatte die Regierung mit dem Ende der Corona-Gesundheitsverordnung „Title 42“ im Mai zunächst mit noch mehr illegalen Migranten gerechnet. Biden selbst sagte, es werde noch „eine Weile chaotisch bleiben“. Immer wieder hob er deswegen hervor: Die Grenzen seien nicht offen. Doch es ist seither nicht mehr möglich, Menschen unter Berufung auf die nationale Gesundheit ohne Asylverfahren abzulehnen, wie das in zweieinhalb Millionen Fällen seit März 2020 geschehen war.

Stattdessen setzt die Biden-Regierung, offenbar mit Erfolg, auf eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite gibt es mehr legale Wege, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, auf der anderen Seite wird der illegale Versuch einzureisen, härter bestraft. Wer von den Grenzbeamten aufgegriffen wird, ist für fünf Jahre vom Asylverfahren ausgeschlossen.

Unter „Title 42“ hatten viele Migranten mehrfach versucht, die Grenze zu überqueren. Nun darf nur noch an einem Grenzübergang vorstellig werden, wer einen Termin über eine spezielle App gemacht hat. Laut dem Grenzschutz wurden im ersten Monat nur 300 Menschen aufgegriffen, die keinen solchen Termin gemacht hatten. Die neuen Beschränkungen führten nach Angaben der Regierung jedoch auch dazu, dass wesentlich mehr Migranten zu Beginn des Asylverfahrens abgelehnt wurden. War es Ende April rund ein Fünftel, waren es in der ersten Junihälfte schon 42 Prozent.

Für Biden, der im nächsten Jahr wiedergewählt werden will, ist es entscheidend, die Lage an der Grenze in den Griff zu bekommen. Lange war das Thema der Treibsand, aus dem sich die Regierung mühsam ein paar Zentimeter heraus kämpfte, bevor ein neues Loch sie verschlang.