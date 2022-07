Biden in Saudi-Arabien : Widerwillig verbündet

Zurück in der Realpolitik: Biden beim Aufbruch zu seiner Nahost-Reise in der Air Force One Bild: AP

Wer wird Joe Biden empfangen, wenn er in Dschiddah landet? Das ist eine der Fragen, die sich Beobachter im Königreich stellen. Denn es geht beim Besuch des amerikanischen Präsidenten, der am Freitag in der saudischen Küstenstadt erwartet wird, nicht nur um geopolitische Fragen, den Ölpreis etwa, oder die Bedrohung durch Iran. Es geht auch um die Bilder, die an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Beziehungen zwischen den traditionellen Verbündeten sind arg belastet – vor allem das Verhältnis Bidens zum faktischen Herrscher des Königreichs, Kronprinz Muhammad bin Salman, kurz „MBS“. Der Thronfolger wird im Westen so gut es geht gemieden, seit im Herbst 2018 dessen Kritiker Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul brutal ermordet wurde. Dass „MBS“ nicht auf dem Rollfeld warten wird, gilt als sicher. Es dürfte auf ein anderes ranghohes Mitglied der Herrscherfamilie hinauslaufen.

Wie die Begegnung Bidens mit dem Kronprinzen genau aussehen wird, war auch kurz vor dem Besuch Verschlusssache. Ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt gilt als unwahrscheinlich, ebenso ein Zweiertreffen. Beide würden sich wohl im Zuge der Arbeitsrunden begegnen. In Washington gab es in dieser Frage ein großes Herumeiern. Der erweiterte Gipfel des Golf-Kooperationsrates (GCC) Dschiddah beinhalte auch ein bilaterales Treffen mit dem saudischen König und seinem „Führungsteam“, hieß es aus dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC). Der Krieg im Jemen und der Klimawandel wurden als Themen genannt.

Genugtuung für „MBS“

Bemerkenswert war, was der bisherige Pentagonsprecher John Kirby, der nun die strategische Kommunikation des NSC koordiniert, nicht sagte: Sollte es nicht auch um den Ölpreis beziehungsweise eine Erhöhung der Produktion gehen? Und sei eine Begegnung mit dem saudischen Kronprinzen nicht der Preis, den Biden dafür zu zahlen habe? Kirby: Der Präsident werde sich mit dem König und dessen Führungsteam zusammensetzen. Sodann: Zu diesem gehöre auch der Kronprinz.

MBS selbst hätte wohl nichts dagegen, die Begegnung mit Biden größer zu inszenieren. Für ihn ist der Besuch eine Genugtuung, für Biden eine Demütigung. Im Wahlkampf 2020 hatte der Demokrat Saudi-Arabien einen „Paria“ genannt – und den Kronprinzen einen „Schurken“. Hintergrund war die Einschätzung amerikanischer Geheimdienste, MBS habe den Mord an Khashoggi angeordnet. Biden hatte seinerzeit gesagt, dafür werde Riad einen Preis zahlen. Aber da stand er innenpolitisch noch nicht so unter Druck wie jetzt, wo die Benzinpreise im Zuge des Ukrainekriegs weiter steigen.

Für die saudische Öffentlichkeit ist klar: Jetzt hat Biden für seine scharfe Kritik und seine Abwendung vom Königreich und der ganzen Region zu zahlen. Zeitungskommentatoren bezeichneten den Besuch des Präsidenten als „großen politischen Sieg für das Königreich“ und auch als Sieg des Kronprinzen, der den Kampf um „Prestige, Präsenz und Position“ nüchtern geführt habe. Mindestens über das „nüchtern“ lässt sich streiten. Im März hatte es Berichte gegeben, der saudische Thronfolger habe Biden auflaufen lassen und sich einem Telefonat verweigert. MBS kokettierte mit den guten Beziehungen zu Russland und China und hob deren Bedeutung hervor. Im April erregte ein Interview des Kronprinzen in der Zeitschrift „The Atlantic“ Aufsehen. Muhammad bin Salman erwiderte auf die Frage, ob Biden etwas an ihm missverstehe: „Es ist mir schlichtweg egal.“ Die saudische Monarchie zu verärgern, erklärte er, würde Biden schaden. „Es liegt an ihm, an die Interessen Amerikas zu denken“, sagte der Kronprinz, zuckte, wie es in dem Artikel hieß, mit den Schultern und fügte an: „Go for it.“

Washington versucht abzuwiegeln

Während sich die saudische Führung jetzt auf Augenhöhe sieht, versucht man in Washington kleinzureden, dass Biden gleichsam als Bittsteller ins Königreich reist. Natürlich werde man auch über Energiesicherheit reden, sagte Kirby. Nicht bestätigen wollte er, dass Biden die Saudis um eine Erhöhung der Ölfördermengen bitten werde. Man wolle den Gesprächen nicht vorgreifen. Einfach dürfte es Riad Biden nicht machen, Erfolgsmeldungen mit nach Hause zu bringen. Überhaupt ist das Königreich an ganz anderen Themen interessiert. Der hohe Ölpreis entlastet die Staatskassen und hilft, den Umbau der eigenen Wirtschaft weiterzutreiben. Riad ist vielmehr daran gelegen, über die Bedrohung durch das iranische Regime zu sprechen und dessen Atomprogramm. Auch an Menschenrechtsfragen herrscht kein Interesse.