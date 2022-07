US-Präsident in Saudi-Arabien : Biden will kein Vakuum für China und Russland in Nahost lassen

Biden will kein Vakuum für China und Russland in Nahost lassen

Joe Bidden am Samstag beim Gipfel des Golf-Kooperationsrats in einem Tagungshotel in Dschidda Bild: AFP

Die USA wollen im Nahen Osten engagiert bleiben und den Einfluss von China, Russland und dem Iran in der Region zurückdrängen. „Lassen Sie mich klar sagen, dass die Vereinigten Staaten ein aktiver, engagierter Partner im Nahen Osten bleiben werden“, sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag beim Gipfel des Golf-Kooperationsrats in Dschidda in Saudi-Arabien. „Wir werden nicht weggehen und ein Vakuum hinterlassen, das von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt wird.“

Biden betonte: „Die Vereinigten Staaten investieren in eine positive Zukunft in der Region, in Partnerschaft mit Ihnen allen, und die Vereinigten Staaten gehen nirgendwo hin.“ Der Golf-Kooperationsrat, in dem Saudi-Arabien eine beherrschende Stellung einnimmt, traf sich am Samstag im erweiterten Format (GCC+3).

Biden hob in Dschidda außerdem die Wichtigkeit offener Gesellschaften und der Meinungsfreiheit hervor. Widerstandsfähige Gesellschaften und Bürger müssten Anführer ohne Angst vor Repressalien hinterfragen und kritisieren können. „Ich habe im Laufe der Jahre viel Kritik bekommen. Es macht keinen Spaß, aber die Fähigkeit, offen zu sprechen und Ideen frei auszutauschen, ist das, was Innovationen freisetzt“, sagte Biden.

„Freiheiten sind in unserer DNA“

Zuvor hatte Biden viel Kritik für seine Reise in das Königreich Saudi-Arabien einstecken, weil dessen Kronprinz Mohammed bin Salman als verantwortlich für den Mord am Regierungskritiker Jamal Khashoggi gesehen wird. Der in den USA lebende Journalist Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul auf brutale Weise getötet worden. Biden hatte das Thema eigenen Worten zufolge am Freitag „glasklar“ gegenüber dem Prinzen angesprochen.

Biden sagte am Samstag weiter, dass die USA die Menschenrechte immer fördern würden: „Grundlegende Freiheiten sind grundlegend für das, was wir als Amerikaner sind. Es ist in unserer DNA. Aber es liegt auch daran, dass die Zukunft von den Ländern gewonnen wird, die das volle Potenzial ihrer Bevölkerung freisetzen, wo Frauen die gleichen Rechte ausüben und zum Aufbau stärkerer Volkswirtschaften beitragen können.

Biden betone abermals, dass die USA dem Iran keine Beschaffung einer Atomwaffe erlauben werden. „Während wir weiterhin eng mit vielen von Ihnen zusammenarbeiten, um den Bedrohungen entgegenzuwirken, die der Iran für die Region darstellt, bemühen wir uns auch um Diplomatie, um das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken“, sagte der US-Präsident. Er bezog sich auf die amerikanischen Bemühungen, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. Biden sagte weiter: „Aber was auch immer geschieht, die Vereinigten Staaten sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhält.“

Bereits bei seinem Besuch in Jerusalem hatte Biden es als „vitales Sicherheitsinteresse“ der gesamten Welt bezeichnet, dass der Iran sich nicht atomar bewaffne. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die USA aus dem Atomabkommen zurückgezogen, das 2015 in Wien unterzeichnet worden war. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung zwischen dem Iran und den anderen Partnern des Abkommens – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA – kommen seit Monaten nicht voran.

Biden wollte noch am Samstag zurück nach Washington reisen. Er war zuvor in Israel und im Westjordanland gewesen. Es ist seine erste Nahost-Reise als US-Präsident.