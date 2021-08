Vorwürfe der Belästigung : Biden fordert New Yorks Gouverneur Cuomo zum Rücktritt auf

Nach detaillierten Vorwürfen der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen hat US-Präsident Joe Biden den Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, zum Rücktritt aufgefordert. „Ich denke, er sollte zurücktreten“, sagte der Demokrat Biden am Dienstag im Weißen Haus über seinen New Yorker Parteifreund.

Es gilt als sehr ungewöhnlich, dass der US-Präsident einen rechtmäßig gewählten Gouverneur zum Rücktritt auffordert – noch dazu, wenn dieser zur gleichen Partei gehört. Biden hatte sich aber bereits im März in einem Interview sehr kritisch zu den Vorwürfen gegen Cuomo geäußert. Auf die Frage, ob Cuomo zurücktreten solle, falls die Untersuchung die Vorwürfe bestätigen sollte, sagte Biden damals: „Ja.“ Frauen bräuchten „viel Mut“, um solche Vorwürfe öffentlich zu machen, sagte Biden. Sie sollten daher sehr ernst genommen und die Vorwürfe genau untersucht werden, sagte Biden damals.

Zuvor war am Dienstag eine von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James durchgeführte Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Unter anderem habe es ungewollte Berührungen, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare gegeben. Außerdem habe Cuomo eine für Frauen „feindliche Arbeitsatmosphäre“ und ein „Klima der Angst“ geschaffen.

Cuomo wies die Vorwürfe umgehend zurück. „Ich will, dass Sie direkt von mir hören, dass ich niemals jemanden unangemessen berührt oder mich jemandem unangemessen genähert habe“, erklärte Cuomo. „Das entspricht einfach nicht dem, der ich bin, oder der ich jemals war.“ Einen möglichen Rücktritt thematisierte Cuomo nicht.

Mehr zum Thema 1/

Nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse forderte auch der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, Cuomo zum Rücktritt auf. „Die Menschen in New York verdienen eine bessere Führung“, erklärte Schumer zusammen mit Senatorin Kirsten Gillibrand. Beide vertreten den Bundesstaat New York im Senat. Auch mehrere Demokraten im Repräsentantenhaus in der US-Hauptstadt Washington, genauso wie die Vorsitzende der Parlamentskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, forderten Cuomos Rücktritt. Sie erklärte: „In Anerkennung seiner Liebe für New York und den Respekt, den er für sein Amt hat, fordere ich den Gouverneur auf, zurückzutreten.“ Im Staat New York mehrten sich die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Cuomo.