Besuch in Nordirland : Biden will nicht mehr nur der Ire sein

Der amerikanische Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch in einem Belfaster Hotel Bild: AFP

Das Programm des amerikanischen Präsidenten Joe Biden nördlich und südlich der inneririschen Grenze fällt sehr unterschiedlich aus: Auf einen halben Tag in der nordirischen Hauptstadt Belfast folgen zweieinhalb Tage in Dublin, Louth und Mayo. Bidens Belfaster Terminkalender am Mittwoch sah bloß eine bilaterale Unterredung mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und einen Auftritt vor Studenten der Belfaster Ulster-Universität vor, der die frühere amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton repräsentativ als Kanzlerin vorsteht. Dagegen sieht der Besuch in der Irischen Republik Empfang und Bankett, protokollarische und persönliche Begegnungen mit dem Präsidenten und Ministerpräsidenten und Ausflüge zu den Heimatorten der irischen Vorfahren Bidens vor.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Den Anlass der Reise des amerikanischen Präsidenten bot der 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. So heißt die mit amerikanischer Hilfe zustande gekommene umfassende Vereinbarung, auf die sich die britische und irische Regierung mit der weitgehenden Zustimmung der nordirischen Konfliktgegner verständigten. Sie sollte den Bürgerkrieg beenden, der in den drei Jahrzehnten zuvor mehr als 3000 Opfer gefordert hatte. Es ist kein unbeschwertes Jubiläum. Noch immer leben in Nordirland die Lager der katholischen Nationalisten, die mit dem irischen Süden vereint sein wollen, und der protestantischen Unionisten, die Teil des Vereinigten Königreiches bleiben wollen, eher mit dem Rücken zueinander. Allenfalls für die Jüngeren verliert der Gegensatz allmählich an Bedeutung.