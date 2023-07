Aktualisiert am

Zwischenstopp in London : Joe Biden demonstriert Einigkeit mit Sunak und Charles III.

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat auf seinem Weg zum NATO-Gipfel in Vilnius in London einen Tag der persönlichen Akklimatisierung, der politischen Klima-Verbesserung mit der britischen Regierung und der gemein­samen Beschwörung des Klima­schutzes mit König Charles III. gewidmet. Das amerikanisch-britische Verhältnis war in den vergangenen Monaten belastet durch den Eindruck des Präsidenten, die britische Regierung engagiere sich nicht genügend im Friedensprozess im irischen Norden, wo der britische Austritt aus der Europäischen Union die Spannungen zwischen katholischen irischen Nationalisten und protestantischen (britischen) Unionisten wieder verschärft hat.

Auch nachdem es dem gegenwärtigen britischen Premierminister Rishi Sunak gelungen war, durch Nachverhandlungen mit der EU einige bürokratische Hemmnisse und juristische Streitpunkte zu entschärfen, musste er sich von Biden die (im fernen Amerika gemachte) Bemerkung anhören, man müsse aufpassen, dass die Briten den nord­irischen Aussöhnungsprozess nicht schleifen ließen.

Nun ließ der amerikanische Präsident, nach einer Tasse Tee mit dem Premierminister im Garten der Downing Street Nummer 10 am Vormittag, die Bemerkung fallen, mit einem „engeren Freund und größeren Verbündeten“ könne er sich gar nicht treffen. Das Verhältnis zwischen Washington und London sei „grundsolide“. Gerade auf britischer Seite wird „der besonderen Beziehung“ mit den Vereinigten Staaten stets hohe Bedeutung beigemessen.

Folgerichtig wurde schon vor Bidens Landung in London aufmerksam registriert, dass der Präsident es bislang nur zu Tagesaufenthalten in Großbritannien gebracht hat, ja dass er zwar zur Beerdigung von Königin Elisabeth II. erschien, zur Krönung ihres Nachfolgers jedoch bloß Frau und Tochter schickte. Noch bitterer wiegt der Umstand, dass Biden im März im nordirischen Belfast auch schon nur Zeit für eine Kaffeestunde mit Sunak hatte, sich anschließend aber im Süden der irischen Insel drei Tage lang im Triumph für seine überwiegend irische Herkunft feiern ließ.

Die Hoffnungen auf ein möglichst umfassendes Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, das den sinkenden Warenaustausch mit der EU kompensieren könnte, hatten schon Sunaks Vorgänger Boris Johnson und Liz Truss faktisch aufgegeben. Sunak ließ nach der Begegnung mit Biden ­bescheidenere Gesprächsbewertungen bekannt werden. Es sei „für uns großartig gewesen, unsere Unterredungen fortzusetzen“, sagte er etwa und dass die beiden Staats- und Regierungschefs weiter überlegen würden, wie sie ihre Zusammenarbeit verstärken und gemeinsame wirtschaftliche Sicherheit schaffen könnten. Die amerikanische Entscheidung, der Ukraine auch Streumunition zu liefern, sei gleichfalls ein Thema gewesen, hieß es aus der Downing Street – hier teilt auch der größte Verbündete Großbritannien nicht die amerikanische Entscheidung, sondern argumentiert, wie Deutschland, gegen einen Einsatz dieser Munition.

Anschließend traf der Präsident den König auf Schloss Windsor, wo – trotz des eintägigen Kurzbesuches – Zeit blieb für militärisches Zeremoniell und Nationalhymnen. Falls Charles III. eine Bekümmerung darüber empfunden hätte, dass der Präsident vor zwei Monaten nicht seiner Krönung beiwohnte, so war davon in seinem herzlichen Umgang mit dem Gast nichts mehr zu bemerken. Charles gab sich vielmehr Mühe, bei der Inspektion der Ehrenkompanie seinen Schritt dem vorsichtigen, zögernden Gang des Präsidenten anzupassen, und er entzog sich auch nicht, als auf dem Rückweg zum Eingang des Schlosses Biden die Hand auf die königliche Schulter legte. Der König lenkte das Gespräch mit Biden anschließend auf die Themen ­Klima­wandel und Umweltschutz – ein Gebiet, auf dem er sich durch jahrzehntelanges Engagement eine hohe Glaubwürdigkeit und viel Wissen erarbeitet hat.