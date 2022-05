Besuch in Buffalo : Biden verurteilt Ideologie der „Vorherrschaft der Weißen“

Der amerikanische Präsident trifft sich in Buffalo mit Angehörigen der Opfer, Polizisten und Ersthelfern. Seine Landsleute nimmt er in die Pflicht.

Während seines Besuchs in Buffalo hat der amerikanische Präsident Joe Biden das rassistische Gedankengut der „Vorherrschaft der Weißen“ als „Gift“ bezeichnet. Er verurteile all jene, die diese Ideologie für Macht, politische Vorteile oder Profit verbreiteten. „Ich fordere alle Amerikaner auf, sich gegen diese Lüge zu stellen“, sagte Biden am Dienstag nach einem Treffen mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer. Bei dem rassistisch motivierten Massaker hatte ein 18 Jahre alter Mann, Anhänger der Ideologie der „Vorherrschaft der Weißen“, am Samstag in einem Supermarkt zehn Personen erschossen, vornehmlich Schwarze. Biden nannte dies in Buffalo abermals „Inlandsterrorismus“.

Diese Gewalt könne „nicht die Geschichte unserer Zeit sein“ sein. Zwar könne diese nicht vollständig gestoppt werden, man könne aber „Angriffswaffen von unseren Straßen fernhalten“. Der Täter konnte trotz einer psychiatrischen Begutachtung im vergangenen Jahr ungehindert eine Waffe kaufen. Eigentlich gibt es für solche Fälle ein Gesetz, das Personen, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen könnten, den Erwerb von Waffen untersagt.

Im Juni 2021 hatte der Täter in seiner Schule geäußert, er plane einen Amoklauf, und das hinterher als Scherz abgetan. Beiträge des Täters im Messengerdienst Discord lassen vermuten, dass er sich über Monate auf den Angriff vorbereitete. Neben rassistischen und antisemitischen Äußerungen hatte er dort auch geschrieben, er überlege, die Tat am 15. März zu begehen – dem Jahrestag des Attentats im neuseeländischen Christchurch, bei dem ein Rechtsextremist 2019 in zwei Moscheen 51 Menschen getötet hatte. Wohl auch deswegen war der Täter Anfang März schon einmal in Buffalo gewesen und hatte den Supermarkt ausgespäht.

Die republikanische Kongressabgeordnete Liz Cheney aus Wyoming übte mit Blick auf Buffalo scharfe Kritik an ihrer Partei. Cheney, eine der wenigen konservativen Trump-Kritiker, schrieb am Montag auf Twitter, die republikanische Führung des Repräsentantenhauses habe „weißen Nationalismus, Vorstellungen weißer Vorherrschaft und Antisemitismus“ befördert.