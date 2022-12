Russisch-finnische Beziehungen : Sie haben dem Nachbarn nie getraut

Sergej Filenko ist in Sicherheit. Aber froh klingt er deswegen nicht. Nun könne er seinen Protest gegen den Krieg nicht mehr in seiner Heimat sichtbar machen, sagt der 52 Jahre alte Russe. Ende September beantragte Filenko in Finnland Asyl. Zuvor war er zusammen mit einem Freund aus seiner Heimatstadt Petrosawodsk geflohen, um der Einberufung zu entkommen.

In Russland war er auf Demonstrationen der Opposition gegangen, hatte gebloggt, auch gegen den Krieg in der Ukraine. Nun lebt er in Imatra, einem Städtchen an der finnisch-russischen Grenze, in einer Wohnung mit vier weiteren Russen, lernt Finnisch in der örtlichen Bibliothek und wartet auf seinen Asylbescheid. Manchmal fahre er nach Helsinki, sagt Filenko. „Dort habe ich mittlerweile mehr russische Freunde als in Moskau.“