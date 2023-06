Ein Mann, der am 6. Januar beim Sturm auf das Kapitol in Washington beteiligt war, ist am Donnerstag unweit des Hauses des früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama in der amerikanischen Hauptstadt festgenommen worden. Das berichten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden.

Nach Angaben der „Washington Post“ führte der Mann in seinem Kleinbus Schusswaffen mit sich. Bevor er festgenommen wurde, soll er von Mitarbeitern des Secret Service geflohen sein. Ob die Obamas zum Zeitpunkt der Festnahme zuhause waren, ist unklar. Bei seiner Festnahme soll er laut „CBS NEWS“ behauptet haben, auch über Sprengstoff zu verfügen. Die Sicherheitskräfte sollen jedoch nur Material gefunden haben, um eine Art Molotow-Cocktail herzustellen. Weiter heißt es, der Mann soll in den vergangenen Wochen in Livestreams im Internet Drohungen gegen eine Figur des öffentlichen Lebens ausgestoßen haben. Die Sicherheitskräfte sollen bemerkt haben, dass es kein Zufall gewesen sei, dass er in der Nähe des Hauses der Obamas gewesen sei.

Den Berichten zufolge wurde der 37 Jahre Amerikaner per Haftbefehl gesucht, weil er sich dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen hatte. Während des Sturms auf das Kapitol soll er am Angriff auf einen Polizisten beteiligt gewesen sein; dieser nahm sich später das Leben. Seine Witwe erstatte später Anzeige, weshalb sich der nun Festgenommenen und ein mutmaßlicher Mittäter vor Gericht verantworten mussten.

„NBC News“ bezeichnet den Mann unter Berufung auf Ermittler als zu Verschwörungstheorien neigenden Unterstützer des früheren Präsidenten Donald Trump. Zuletzt soll er in seinem Kleinbus gelebt haben.