Am Montag sind Bewaffnete aus der Ukraine in das russische Gebiet Belgorod eingedrungen. Die „Legion Freiheit Russlands“ und das „Russische Freiwilligenkorps“, die aufseiten der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte kämpfen, behaupteten auf ihren Telegramkanälen, es handle sich dabei um Kämpfer aus ihren Reihen. Kremlsprecher Dmitrij Peskow dagegen sprach von einer Gruppe ukrainischer Saboteure. „Derzeit wird die Sabotagegruppe aus russischem Gebiet hinausgedrängt und vernichtet“, wurde er von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Nachmittag zitiert. Russland habe dazu ausreichend Kräfte am Ort, behauptete Peskow.

Die „Legion“ dagegen behauptete auf ihrem Telegramkanal, sie habe die grenznahe Siedlung Kosinka „vollständig befreit“ und beginne mit dem „Sturm“ auf das Kreiszentrum Grajworon, eine Kleinstadt mit etwa 6000 Einwohnern. In russischen Telegramkanälen war am Montagnachmittag von schweren Kämpfen in einer zwischen Kosinka und Grajworon gelegenen Dorf die Rede. Übereinstimmend berichteten sowohl regimetreue russische Telegramkanäle als auch ukrainische Medien, dass die russischen Streitkräfte Artillerie und Luftwaffe gegen die Eindringlinge einsetzten. Nach offiziellen russischen Angaben wurden am Montag acht Zivilisten verletzt.

Kiew spricht von russischen Bürgern

Die „Legion“ hatte auf ihrem Telegram-Kanal schon am Montagmorgen ein Video verbreitet, in dem ein uniformierter Mann mit Waffe in der Hand verkündete: „Wir kommen nach Hause. Russland wird frei sein.“ Später rief die Legion die Bewohner des Grenzgebietes auf, in ihren Häusern zu bleiben und sich nicht zu widersetzen. Erste Berichte darüber, dass bewaffnete Gruppen nach Russland einzudringen versuchten, waren in regimetreuen russischen Telegram-Kanälen bereits Ende voriger Woche aufgetaucht. Doch seien diese Versuche vereitelt worden. Die russischen Behörden hatten diese Berichte noch als unwahr bezeichnet. Auch am Montagmorgen bestritt der Gouverneur des Gebiets Belgorod zunächst das Eindringen Bewaffneter auf russisches Gebiet.

Der ukrainische Militärgeheimdienst gab an, an der Aktion seien ausschließlich russische Staatsbürger aus der „Legion“ und dem „Freiwilligenkorps“ beteiligt. Die Ereignisse im Gebiet Belgorod seien einzig und allein die Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. „Wir können das entschiedene Handeln oppositionell eingestellter Bürger Russlands nur begrüßen, die zum bewaffneten Kampf gegen das verbrecherische Regime Putins bereit sind“, wurde ein Sprecher des Militärgeheimdienstes von ukrainischen Medien zitiert. Ziel der Aktion sei die Schaffung eines „Sicherheitsstreifens zum Schutz ukrainischer Zivilisten“. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, schrieb auf Twitter: „Die Ukraine beobachtet die Ereignisse im Gebiet Belgorod mit Interesse, hat aber keine direkte Beziehung dazu.“

Allerdings machte Podoljak deutlich, dass die Ukraine das Geschehen mit Sympathie betrachte: „Die einzige treibende politische Kraft in einem totalitären Land mit angezogenen Schrauben wird unvermeidlich immer eine Partisanenbewegung mit Waffen in der Hand sein.“ Indirekt deutete Podoljak auch eine Unterstützung der Ukraine für die Eindringlinge an, indem er auf nicht bestätigte Berichte einging, es sei auch ein Schützenpanzer aus der Ukraine auf russisches Gebiet vorgedrungen: „Bekanntlich werden Panzer in Russland in jedem Militariahandel verkauft.“

Diese Formulierung ist eine Anspielung auf eine Formulierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus dem Frühjahr 2014. Er hatte damals wahrheitswidrig behauptet, Russland stehe nicht hinter den Bewaffneten in Uniformen ohne Erkennungszeichen auf der Krim und im Osten der Ukraine, denn Uniformen wie die der russischen Armee seien in jedem Militarialaden erhältlich. Schon Anfang März und Anfang April waren Kämpfer des „Russischen Freiwilligenkorps“ in grenznahe Gebiete im russischen Gebiet Brjansk vorgedrungen.