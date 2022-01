Bulgariens Bevölkerungsschwund : Ungestört aussterben

Es war eine historische Zahl, aber das konnte damals niemand ahnen. Im Jahr 1950 wurden in Bulgarien 182.571 Menschen geboren. So viele kamen in dem Balkanstaat danach nie wieder innerhalb eines Jahres zur Welt, auch wenn die Bevölkerungszahl des Landes noch einige Jahrzehnte lang weiter stieg. Mitte der Achtzigerjahre lebten 8,95 Millionen Menschen in Bulgarien, es war die höchste Bevölkerungszahl, die das Land je erreichte. Die kommunistische Propaganda verbreitete damals die Parole, bald seien die Bulgaren ein Volk von neun Millionen.

Doch so viele wurden es nie. Im Jahr 1989 gab es erstmals keinen Zuwachs mehr, seither ist die Einwohnerzahl von fast neun Millionen auf 6,5 Millionen gesunken. So wenige Menschen lebten in Bulgarien zuletzt am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und von denen, die jetzt im Lande leben, werden viele noch erleben, dass in Bulgariens Einwohnerstatistik eine fünf vor dem Komma steht – wie zuletzt in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts.

In keinem Land in Europa ist die Bevölkerungszahl in den vergangenen drei Jahrzehnten schneller geschrumpft. Es sind auf den ersten Blick niederschmetternde Zahlen, die von den unlängst veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Volkszählung im Jahr 2021 noch einmal bestätigt wurden.

Zwei „Killerfaktoren“ minimieren die Bevölkerung

Der Grund dafür ist das Zusammenwirken zweier „Killerfaktoren“, wie es ein bulgarischer Bevölkerungswissenschaftler einmal ausgedrückt hat: einer niedrigen Geburtenrate bei zugleich hoher Abwanderung. Frauen in Bulgarien bekommen ungefähr so viele Kinder wie Frauen in Deutschland, etwa 1,6 im statistischen Mittel. Die sogenannte Fertilitätsrate – die durchschnittliche Zahl von Kindern, die eine Frau in ihrem Leben gebärt – liegt damit auch in Bulgarien deutlich unter dem statistischen Wert von 2,1, der in entwickelten Staaten nötig wäre, um die Bevölkerungszahl ohne Einwanderung konstant zu halten.

Dass seit 1990 zugleich mehr als 1,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren ihre Heimat verlassen haben – allein in Deutschland sind 390.000 registriert –, verschärft den Trend. Ein dritter Grund: Reiche westliche Staaten können ihre rückläufige Bevölkerungszahl durch Einwanderung ausgleichen, doch nach Bulgarien, in den ärmsten Mitgliedstaat der Europäischen Union, zieht fast niemand. Als das Land 2007 in die EU aufgenommen wurde, verstärkte sich der Abwanderungstrend sogar noch – schließlich war es jetzt viel einfacher, sich im westlichen Ausland niederzulassen.

Mit dem Bevölkerungsschwund steht Bulgarien nicht allein in Osteuropa. Fast alle einst sozialistischen Staaten haben ähnliche Schwierigkeiten. Der Osten Europas hat seit dem Fall des Kommunismus mehr Menschen verloren als in den zwei Weltkriegen zusammen. Zu den wenigen Ausnahmen gehört Slowenien, das seine Bevölkerungszahl durch Einwanderung aus den anderen Staaten des ehemaligen Jugoslawien um etwa fünf Prozent steigern konnte. In den meisten anderen osteuropäischen Ländern kennen die demographischen Daten dagegen nur eine Richtung – es geht abwärts. Was bedeutet das für einen Staat und eine Gesellschaft? Was richtet es psychologisch an in einem Volk?

Die großen Städte wachsen noch

In der bulgarischen Hauptstadt macht sich der Bevölkerungsschwund bisher nicht bemerkbar, im Gegenteil. Durch Zuzug aus dem Umland und der bulgarischen Provinz ist Sofias Einwohnerzahl stetig gestiegen, in vergangenen Jahrzehnt um knapp 200.000 auf heute knapp 1,5 Millionen Menschen. Auch die anderen größeren Städte des Landes – vor allem Plowdiw sowie Burgas und Warna am Schwarzen Meer – haben ihre Einwohnerzahlen halten oder vergrößern können.