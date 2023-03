Aktualisiert am

EU-Staatsanwaltschaft ermittelt in mehr als tausend Fällen

Erste Jahresbilanz : EU-Staatsanwaltschaft ermittelt in mehr als tausend Fällen

Seit Juni 2021 ermittelt die neue Behörde vor allem in Steuer- und Betrugsdelikten zulasten des EU-Budgets. Nun zieht die EPPO erstmals Bilanz. Die Leiterin der neuen Behörde warnt vor Selbstgefälligkeit.

Die neue Europäische Staatsanwaltschaft hat bisher insgesamt 1117 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie betreffen eine geschätzte Schadenssumme von 14,1 Milliarden Euro. Das geht aus dem ersten Jahresbericht der Behörde hervor, die im Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen hatte. Knapp die Hälfte der Summe entfiel auf Mehrwertsteuerbetrug in zwei oder mehr Mitgliedstaaten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Dei Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem bei Verdacht auf Betrug zulasten des EU-Budgets. Infolge der Ermittlungen genehmigten Richter den Einzug von Vermögenswerten in Höhe von 359 Millionen Euro. Das entspreche dem Siebenfachen ihres Haushalts im vorigen Jahr, teilte die Behörde mit.

Die Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg – nach ihrem englischen Akronym EPPO genannt – wurde im Zuge der verstärkten Zusammenarbeit eingerichtet, die Teilnahme ist freiwillig. Von den 27 Mitgliedstaaten beteiligen sich 22. Nicht dabei sind Dänemark, Irland, Polen, Schweden und Ungarn.

„Fehlende Ressourcen, suboptimale Arbeitsbedingungen“

Geleitet wird die Behörde von Laura Kövesi, die sich als Leiterin der Antikorruptionsbehörde in Rumänien einen Namen gemacht hat. Kövesi nannte die Zwischenbilanz „ermutigend“, verwies zugleich aber auf „fehlende Ressourcen, suboptimale Arbeitsbedingungen und extremen Zeitdruck“. „Die Zahlen sollten uns nicht glauben lassen, dass wir schon so effizient sind, wie wir sein sollten“, schrieb sie in ihrem Vorwort zu dem Jahresbericht.

Die EU-Polizeibehörde Europol schätzt allein den Schaden, der den Mitgliedstaaten durch Mehrwertsteuerbetrug entsteht, auf 50 Milliarden Euro im Jahr. Das betrifft vor allem sogenannte Karussellgeschäfte, bei denen Unternehmen in mehreren Mitgliedstaaten zusammenwirken. Ein Händler der Lieferkette führt die Umsatzsteuer, die er von seinen Abnehmern bekommen hat, nicht ordnungsgemäß an das Finanzamt ab. Die Abnehmer machen hingegen die Vorsteuer geltend und bekommen sie erstattet. Dieses System wird oft zur Geldwäsche verwendet, die Aufklärung wird durch grenzüberschreitende Geschäfte erschwert. Die EU-Staatsanwaltschaft kann in solchen Fällen ermitteln, wenn der mutmaßliche Schaden zehn Millionen Euro übersteigt.

In Betrugsfällen liegt die Schwelle bei 10.000 Euro. Hier geht es oft um falsche Angaben, mit denen Betrüger versuchen, an EU-Mittel zu kommen. Sie fälschen Dokumente, spiegeln falsche Tatsachen vor oder lassen sich Aktivitäten in mehreren Staaten gleichzeitig erstatten. An öffentlichen Ausschreibungen nehmen Bieter nur zum Schein teil, um die Vergabe zu manipulieren.

Mehr zum Thema 1/

Kövesi machte sich im Jahresbericht nicht nur für einen größeren Haushalt ihrer Behörde stark, sondern auch für Änderungen in deren Mandat. So müsse die Staatsanwaltschaft gegen Schmuggelei in allen Mitgliedstaaten unter denselben Bedingungen vorgehen können. Sonst könnten sich kriminelle Organisationen der Strafverfolgung entziehen, indem sie ihre Aktivitäten einfach verschöben.