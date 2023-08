Bei Besuch in Prag : Kuleba erinnert Tschechen an gemeinsame Erfahrungen mit Russland

Treffen unter Verbündeten: Die Außenminister Dmytro Kuleba und Jan Lipavský am Montag in Prag Bild: AFP

Die Tschechische Republik will die Ukraine im Kampf gegen die Aggression durch Russland weiterhin unterstützen. Sie steht zudem hinter dem vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj formulierten Friedensplan, der einen vollständigen Rückzug Russlands aus der Ukraine vorsieht. Das hat die Regierung in Prag anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba am Montag bekräftigt. Umfragen hatten zuletzt gezeigt, dass sich eine Mehrheit der tschechischen Bevölkerung (64 Prozent) für ein schnelles Kriegsende ausspricht, selbst wenn das eine Annexion ukrainischen Staatsgebiets durch Russland bedeuten würde.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Ministerpräsident Petr Fiala versuchte, solchen Erwartungen entgegenzutreten. Auf einer Konferenz der tschechischen Botschafter, an der auch Kuleba teilnahm, sagte Fiala, die Aussichten auf eine schnelle Lösung des Kriegs in der Ukraine seien gering. „Die Folgen der russischen Aggression sind vielfältig und tragen bis zu einem gewissen Grad auch zu der Nervosität bei, die wir in unserem Land spüren“, sagte der Regierungschef und Vorsitzende der konservativ-wirtschaftsliberalen ODS. Doch müssten russische Versuche gestoppt werden, das Prinzip von Einflusssphären wiederherzustellen. Sonst würde nicht nur das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin ermutigt, sondern auch andere Aggressoren. Die Tschechen würden weiterhin zivile und militärische Hilfe für die Ukraine leisten und ihre Integration in die Europäische Union und die NATO unterstützen. Kuleba versprach, dass der seit rund einem Jahr vakante Posten eines ukrainischen Botschafters in Prag bald besetzt werde.

Appell auch an afrikanische Staaten

Außenminister Jan Lipavský sagte, Prag unterstütze voll den Friedensplan Selenskyjs, der derzeit der einzige Weg aus dem Krieg sei. Man werde der Ukraine so lange helfen wie nötig, versicherte der Politiker der Piratenpartei. Der Angriff auf die Ukraine sei ein Teil von Russlands Kampf gegen die liberale Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Früher sei der Grundsatz des freien Bürgers durch Nazis und Kommunisten bedroht worden, heute durch den „Putinismus“. Das sei ein „Imperialismus, der auf der russischen und sowjetischen Kolonialgeschichte beruht und aus den Methoden des KGB und der Petersburger Mafia besteht“.

Der ukrainische Außenminister Kuleba dankte auf der Veranstaltung im Czernin-Palast, dem Sitz des tschechischen Außenministeriums, dem tschechischen Volk und der Regierung für die Unterstützung. Er mahnte zugleich, ein Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine würde nicht zu einer Lösung des Konflikts führen, sondern im Gegenteil zu Leid und Tod von noch mehr Menschen. Putin versuche zwar, die wirtschaftliche Situation in Europa zu verschlechtern und die Probleme zu vertiefen. Die Antwort dürfe aber nicht darin bestehen, die Hilfe zu lockern, sondern sie zu verstärken. Putin wolle die europäische Wirtschaft ruinieren, nur ein Sieg der Ukraine würde diesen Plan zunichtemachen.

Kuleba erinnerte an die tschechischen Erfahrungen mit der russischen Invasion, gemeint war der sowjetische Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968. Der Wille der Tschechen sei nie zerstört worden. Jetzt komme es wieder auf Widerstandsfähigkeit an. Kuleba sprach auch über die gemeinsame Erfahrung aus der Zeit der Sowjetunion, die heute zum Beispiel in den Beziehungen zu afrikanischen Staaten genutzt werden könne. Sie erinnerten sich an die Sowjetunion als jemanden, der ihnen im antikolonialen Kampf geholfen habe. Kuleba sagte, es sollte argumentiert werden, dass Russlands Hilfe für diese Länder in der Vergangenheit sein heutiges Verhalten nicht rechtfertige, wenn Russland die Ukraine wie eine Kolonie behandle.

Der tschechische Außenminister Lipavský bekräftigte in seiner Rede die Westorientierung Prags. Das Potential der tschechischen Außenpolitik in neuen Formaten liege in einer intensiveren Zusammenarbeit beispielsweise mit Deutschland, Polen, Frankreich, den Niederlanden und Skandinavien, sagte Lipavský. Die EU-Ratspräsidentschaft 2022 habe den Ruf des Landes als starkes Mitglied der Union gestärkt. „Wir haben es geschafft, aus der Schublade eines osteuropäischen Landes auszubrechen, das es schwer hat, mit dem Rest Europas Schritt zu halten“, sagte er.