Besuch in Xinjiang : Xi fordert mehr Härte gegen Uiguren

Xi während seiner Rede am Wochenende in Urumqi Bild: EPA

Für Xi Jinping waren die „hart erkämpften“ Maßnahmen zur „sozialen Stabilität“ in der muslimisch geprägten Region Xinjiang erfolgreich. Diese müsse immer „oberste Priorität“ bleiben, die „richtige Xinjiang-Politik“ müsse fortgesetzt werden, und das stärker noch als bisher, befahl Chinas Staats- und Parteichef am Wochenende.

Xi hatte auf dem Rückweg vom BRICS-Gipfeltreffen in Südafrika einen Zwischenstopp in Urumqi eingelegt, der Hauptstadt von Xinjiang. Es war sein erster Besuch in der mehrheitlich von Uiguren bewohnten Region seit mehr als einem Jahr. In einer Rede vor ranghohen Parteifunktionären betonte Xi die Sicherheit ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, die er jedoch dahinter setzte.

Vielmehr wies Xi an, die harte Politik der „Sinisierung“ des Islams und der Kultur der Uiguren, der dortigen Kasachen und anderer Minderheiten zu „vertiefen, um alle Arten von illegalen religiösen Aktivitäten wirksam zu bekämpfen“. Auswirkungen dieser Politik sind etwa die Zerstörung und Umwidmung von Moscheen oder auch der Umbau von Moscheen im arabischen Baustil in als „chinesisch“-konform angesehene Bauten. Weiter verlangte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, die „chinesische Standardsprache“ Mandarin „entschlossen“ weiter zu fördern und zu unterrichten. Nicht also Uigurisch, das Berichten zufolge mehr und mehr aus dem Straßenbild verschwindet.

Parteikader sollen Dörfer stärker kontrollieren

Nach internationalen Angaben haben die chinesischen Behörden in Xinjiang mindestens eine Million Angehörige des Turkvolks der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in Gefängnissen und Umerziehungslagern inhaftiert und Muslime systematisch unterdrückt und verfolgt. In einem Gutachten des Büros der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte hieß es im vergangenen Jahr, „ernste Menschenrechtsverletzungen“ seien in Xinjiang begangen worden, die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten“. Berichte von Folter und sexueller Gewalt seien glaubhaft. Die chinesische Führung weist alle Vorwürfe zurück.

Zuletzt mehrten sich Berichte, dass viele der Lager stillgelegt worden seien. Nach Angaben uigurischer Menschenrechtler wurden dort festgehaltene Uiguren überwiegend in reguläre Gefängnisse verlegt, unter Hausarrest gestellt oder unter ständiger Überwachung und anderen harten Auflagen entlassen. Vor knapp zwei Jahren wurde der Parteisekretär für Xinjiang, Chen Quanguo, ersetzt, in dessen Amtszeit der Aufbau der Internierungslager fiel. Etwaige Hoffnungen, dass sich mit seinem Nachfolger eine ernsthafte Verbesserung der Lage der Uiguren einstellen könnte, wurden nun spätestens durch Xis Besuch zunichtegemacht.

Xi verlangte, dass Chinas Parteifunktionäre „tief in die Basis und die Massen eindringen“, um „den Antiterrorkampf und den Kampf gegen Separatisten mit der Normalisierung der Stabilitätsarbeit zu verbinden“. Parteikader sollen stärker als bisher in die Dörfer von Xinjiang gehen. Xi sagte, es gelte „ein Gefühl für die Gemeinschaft der chinesischen Nation aufzubauen“, was er mit der Forderung nach weiterem Austausch der Bevölkerung verband. Uiguren sollen ins chinesische Kernland ziehen, dort arbeiten und sich anpassen, während weitere Han-Chinesen nach Xinjiang umziehen sollen.

Neu an Xis Rede war sein Eingeständnis, dass die Xinjiang-Politik dem internationalen Ansehen Chinas geschadet hat. So forderte Xi die Nomenklatura dazu auf, vermehrt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, „um das neue Gesicht und die neue Atmosphäre der Offenheit Xinjiangs zu zeigen“ und um „alle Arten falscher, negativer öffentlicher Meinungen zu widerlegen und schädliche Äußerungen gezielt zu verhindern“. Dazu will Xi die Region noch weiter für den Tourismus öffnen und „in- und ausländische Touristen ermutigen, nach Xinjiang zu reisen“.