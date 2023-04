Der amerikanische Präsident beschwört in Dublin die selben „Werte“ und „Sorgen“. Das ist auch ein Zeichen an die heimischen Wähler.

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat sich während seines Besuchs in Irland sehr um Gesten und Worte bemüht, die eine enge Verbundenheit der Vereinigten Staaten mit der irischen Insel demonstrieren sollten. Biden sprach am Donnerstag vor beiden Kammern des irischen Parlaments. Diese Ehre wurde bisher nur drei amerikanischen Präsidenten zuteil; John F. Kennedy, Ronald Reagan und Bill Clinton.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Einerseits nutzte Biden den Besuch, der noch bis diesen Freitag dauert, um dem amerikanischen Publikum seine eigenen irischen Wurzeln zu präsentieren und die große Gemeinschaft irischstämmiger Amerikaner zu beeindrucken. In seiner Rede vor den Abgeordneten holte er weit aus in die Vergangenheit und beschwor gemeinsame Werte und aktuelle Herausforderungen in einer Weise, die schon Anklänge an kommende Wahlkampfreden zeigten. Biden sagte: „Ich war nie optimistischer im Blick auf die Zukunft als heute.“

„Unsere Werte sind dieselben“

Die aktuelle politische Absicht des Präsidenten-Besuches lag andererseits darin, die Geschlossenheit angesichts militärischer und politischer Herausforderungen zu demonstrieren, wie sie gegenwärtig von Russland und China ausgehen. Zu Beginn seiner Unterredung mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar sagte Biden, die Verbindungen zwischen Irland und den Vereinigten Staaten würden „stärker und stärker“. Er fuhr fort: „Unsere Werte sind dieselben und unsere Sorgen auch.“ Biden dankte umgekehrt Irland für die Leistungen bei der Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge.

Wie schon am Vortag während seines Besuchs im nordirischen Belfast ging Biden auf die aktuelle politische Blockade in der nordirischen Autonomieregierung ein. Er sagte, er hoffe, dass die nordirische Selbstverwaltung „wieder anfängt, so zu funktionieren, wie sie es früher tat“. Biden bemühte sich auch dieses Mal, jeden Anschein zu vermeiden, er wolle das Lager der nordirischen protestantischen Unionisten, die den politischen Prozess blockieren, zu einer Änderung seiner Haltung drängen. Er sagte über die erhoffte Normalisierung: „Das müsst ihr alle entscheiden, das ist nicht meine Entscheidung.“

Der amerikanische Präsident wird während seiner Reise über die irische Insel nicht nur von seiner Schwester und seinem Sohn Hunter Biden begleitet, sondern auch von mehreren früheren Senatoren, die in die Verhandlungen vor dem Abschluss des Karfreitagsabkommens vor 25 Jahren eingebunden waren. Biden nahm auch Bezug auf die irischen Wurzeln seiner Vorgänger, sogar auf jene des früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama.

Er berichtete, dass seine Vorfahren und die Vorfahren Obamas im 19. Jahrhundert binnen weniger Wochen vom selben irischen Hafen aus nach Amerika auswanderten. „Die Vorstellung ist doch bemerkenswert, dass sie beide ein neues Leben suchten und nicht daran denken konnten, dass ihre Ururenkel einmal Präsidenten der Vereinigten Staaten werden würden“, sagte Biden.